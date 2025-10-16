Відео
Україна
Велика Британія щомісяця постачатиме тисячу дронів Україні

Велика Британія щомісяця постачатиме тисячу дронів Україні

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 07:28
Велика Британія анонсувала щомісячні поставки тисяч дронів Україні
Британський міністр оборони Джон Гілі. Фото: REUTERS/Yves Herman

Британський міністр оборони Джон Гілі повідомив про масштабне розширення підтримки України. За його словами, країни-учасниці Контактної групи "Рамштайн" зібрали зобов'язання щодо військової допомоги для Києва на суму понад 50 млрд фунтів.

Про це він сказав на саміті НАТО у середу, 16 жовтня.

Читайте також:

Британія передаватиме Україні дрони

Очільник оборони Великої Британії додав, що надання допомоги має відповідати рівню ескалації з боку противника і навів конкретні обсяги вже здійснених поставок. За останні шість місяців Велика Британія, як зазначив міністр, передала Україні 85 000 дронів.

Гілі також анонсував спільну роботу над створенням удосконалених безпілотників-перехоплювачів: після завершення розробки планується налагодити їхнє масове виробництво і щомісяця постачати до України по тисячі одиниць.

Міністр наголосив, що такі кроки є частиною ширшого міжнародного пакету підтримки, узгодженого в рамках "Рамштайна".

Нагадаємо, посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів про масштабні військові навчання, де ЗСУ вперше працювало у статусі спостерігачів.

Також міністр оборони України Денис Шмигаль назвав кількість дронів, яку хоче виготовляти Україна у 2026 році.

ЗСУ безпілотники військова допомога Велика Британія дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
