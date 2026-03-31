Україна пропонує Європі унікальну модель безпеки: Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем. Фото: ОП

Україна готова розвивати безпекову співпрацю з країнами Європи, запропонувавши власну унікальну експертизу. Це питання глава держави Володимир Зеленський обговорив під час зустрічей з віцепрем'єр-міністром — міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні та міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Офіс Президента.

Зустріч Зеленського з Таяні та Вадефулем

Під час розмови Володимира Зеленського з Антоніо Таяні йшлося про наслідки блокування Іраном Ормузької протоки. Це спричинило низку викликів на ринку палива, газу та добрив.

"Ми пропонуємо партнерам у регіоні нашу унікальну експертизу, щоб разом долати ці загрози. Важливо, що це цінується як в Італії, так і у Європі загалом", — зазначив глава держави.

Крім того, Президент України обговорив з міністром закордонних справ Італії протидію російській пропаганді. Зеленський наголосив, що РФ використовує кожен майданчик для відбілювання своєї агресії.

Читайте також:

"Домовились, що команди синхронізують позиції в цьому напрямі. Продовжуємо розвивати співпрацю між інституціями наших країн. Дякую Італії за підтримку!", — зазначив Президент.

Український лідер також зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем. Під час розмови йшлося про шлях України до членства у ЄС.

"Блокування зараз виключно політичні, і я дякую Німеччині за підтримку. Відкриття кластерів точно додасть енергії для руху вперед в усіх напрямах євроінтеграції та реформ. Саме це має бути мотивом для подальшої спільної роботи та координації. В об'єднаної Європи точно достатньо сили на це", — сказав глава держави.

Зеленський також розповів міністру закордонних справ Німеччини про результати візиту на Близький Схід. Президент поділився тією системою захисту життя, яку Україна запропонувала державам регіону.

"Ми готові розвивати таку співпрацю разом із партнерами у Європі, які були з нами від самого початку", — зазначив Президент.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вівторок, 31 березня, Володимир Зеленський також зустрівся з високою представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Під час зустрічі обговорили можливість розблокування кредиту у 90 млрд євро.

Глава держави під час пресконференції з Каллас зазначив, що ЄС варто розглянути встановлення конкретних термінів вступу України до союзу. Він зауважив, що Москві не подобається такий шлях Києва. Відтак РФ буде робити все, аби завадити цьому процесу.