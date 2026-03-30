Ціни на дизель можуть зрости до 96 грн вже цього тижня

Автомобілі на АЗС. Фото: Новини.LIVE

В Україні вже найближчим часом можливе подорожчання пального через дефіцит і нові контракти на постачання нафтопродуктів. Водночас державні компанії демонструють, що ціни можна стримувати.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі День.LIVE.

В Україні можливе подорожчання пального

Ігнатьєв розповів, що державна компанія "Укрнафта" показує приклад, як можна утримувати вартість дизельного пального на доступнішому рівні. Попри невисоку маржинальність, бізнес залишається прибутковим, а ціни — більш лояльними до споживачів.

"Погляньмо на державну компанію "Укрнафта", яка чітко демонструє, що може бути дизель і дешевший. Вони показують незначну маржинальність цього бізнесу, але все одно є прибуткова частина. Вони показують, що ціну можна тримати та повертатися обличчям до українців. Так мають зробити й інші компанії", — сказав енергетичний експерт.

Він наголосив, що подібний підхід могли б застосовувати й інші гравці ринку, щоб підтримати українців в умовах економічного тиску.

Водночас експерт попередив про ймовірне зростання цін уже цього тижня. За його прогнозом, через дефіцит дизель може подорожчати до 95-96 гривень за літр, а бензин — до 92-94 гривень за літр.

Ігнатьєв пояснив, що така ситуація є ситуативною та пов'язана з уже укладеними контрактами на постачання нафтопродуктів за вищими цінами.

Як повідомляли Новини.LIVE, 30 березня середня вартість дизеля в Україні становить 81,99 грн за літр. Тоді як А-95 коштує 68,99 грн за літр.

Також ми писали, що Володимир Зеленський домовився про постачання дизелю Україні на рік. За його словами, об'єми на рік становлять 7,2-7,4 тонн.