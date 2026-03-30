Цены на дизель могут вырасти до 96 грн уже на этой неделе

Цены на дизель могут вырасти до 96 грн уже на этой неделе

Дата публикации 30 марта 2026 17:44
Автомобили на АЗС. Фото: Новини.LIVE

В Украине уже в ближайшее время возможно подорожание топлива из-за дефицита и новых контрактов на поставку нефтепродуктов. В то же время государственные компании демонстрируют, что цены можно сдерживать.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире День.LIVE.

В Украине возможно подорожание топлива

Игнатьев рассказал, что государственная компания "Укрнафта" показывает пример, как можно удерживать стоимость дизельного топлива на более доступном уровне. Несмотря на невысокую маржинальность, бизнес остается прибыльным, а цены — более лояльными к потребителям.

"Давайте посмотрим на государственную компанию "Укрнафта", которая четко демонстрирует, что может быть дизель и дешевле. Они показывают незначительную маржинальность этого бизнеса, но все равно есть прибыльная часть. Они показывают, что цену можно держать и поворачиваться лицом к украинцам. Так должны сделать и другие компании", — сказал энергетический эксперт.

Он отметил, что подобный подход могли бы применять и другие игроки рынка, чтобы поддержать украинцев в условиях экономического давления.

Читайте также:

В то же время эксперт предупредил о вероятном росте цен уже на этой неделе. По его прогнозу, из-за дефицита дизель может подорожать до 95-96 гривен за литр, а бензин — до 92-94 гривен за литр.

Игнатьев пояснил, что такая ситуация является ситуативной и связана с уже заключенными контрактами на поставку нефтепродуктов по более высоким ценам.

Как сообщали Новини.LIVE, 30 марта средняя стоимость дизеля в Украине составляет 81,99 грн за литр. Тогда как А-95 стоит 68,99 грн за литр.

Также мы писали, что Владимир Зеленский договорился о поставках дизеля Украине на год. По его словам, объемы в год составляют 7,2-7,4 тонн.

Украина АЗС Цены на топливо
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
