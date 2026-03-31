Главная Новости дня Украина предлагает ЄС уникальную модель безопасности: Зеленский

Украина предлагает ЄС уникальную модель безопасности: Зеленский

Дата публикации 31 марта 2026 20:40
Украина предлагает Европе уникальную модель безопасности: Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем. Фото: ОП

Украина готова развивать сотрудничество в сфере безопасности со странами Европы, предложив собственную уникальную экспертизу. Этот вопрос глава государства Владимир Зеленский обсудил во время встреч с вице-премьер-министром — министром иностранных дел Италии Антонио Таяни и министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Офис Президента.

Встреча Зеленского с Таяни и Вадефулем

Во время разговора Владимира Зеленского с Антонио Таяни речь шла о последствиях блокирования Ираном Ормузского пролива. Это повлекло ряд вызовов на рынке топлива, газа и удобрений.

"Мы предлагаем партнерам в регионе нашу уникальную экспертизу, чтобы вместе преодолевать эти угрозы. Важно, что это ценится как в Италии, так и в Европе в целом", — отметил глава государства.

Кроме того, Президент Украины обсудил с министром иностранных дел Италии противодействие российской пропаганде. Зеленский отметил, что РФ использует каждую площадку для отбеливания своей агрессии.

"Договорились, что команды синхронизируют позиции в этом направлении. Продолжаем развивать сотрудничество между институтами наших стран. Спасибо Италии за поддержку!", — отметил Президент.

Украинский лидер также встретился с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем. Во время разговора речь шла о пути Украины к членству в ЕС.

"Блокировки сейчас исключительно политические, и я благодарю Германию за поддержку. Открытие кластеров точно придаст энергии для движения вперед по всем направлениям евроинтеграции и реформ. Именно это должно быть мотивом для дальнейшей совместной работы и координации. У объединенной Европы точно достаточно силы на это", — сказал глава государства.

Зеленский также рассказал министру иностранных дел Германии о результатах визита на Ближний Восток. Президент поделился той системой защиты жизни, которую Украина предложила государствам региона.

"Мы готовы развивать такое сотрудничество вместе с партнерами в Европе, которые были с нами с самого начала", — отметил Президент.

Как сообщали Новини.LIVE, во вторник, 31 марта, Владимир Зеленский также встретился с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Во время встречи обсудили возможность разблокирования кредита в 90 млрд евро.

Глава государства во время пресс-конференции с Каллас отметил, что ЕС стоит рассмотреть установление конкретных сроков вступления Украины в союз. Он отметил, что Москве не нравится такой путь Киева. Поэтому РФ будет делать все, чтобы помешать этому процессу.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

