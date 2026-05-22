Україна повернула 400 кв. км після відключення Starlink для РФ

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські сили змогли відновити контроль приблизно над 400 квадратними кілометрами території під час наступальних дій після того, як було деактивовано тисячі терміналів Starlink, якими користувалися російські війська. Про це йдеться у звіті Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA). У документі зазначається, що відключення суттєво послабило координацію російських підрозділів на полі бою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

У звіті Розвідувального управління Міноборони США (DIA) зазначається, що російські військові втратили частину своїх можливостей через деактивацію тисяч портативних терміналів Starlink у лютому. За даними американських військових, ці пристрої використовувалися для координації переміщень і управління ударами дронів у районах зі слабким або заблокованим зв’язком.

Окремо в документі підкреслюється, що після втрати доступу до Starlink російські сили тимчасово постали перед серйозними труднощами в управлінні.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов у лютому зазначав, що для російських військ це мало критичні наслідки:

"Не проблемою, а катастрофою — управління військами обвалилось, штурмові операції в багатьох районах зупинились".

За даними звіту, Starlink офіційно не призначений для використання російськими військовими, однак фіксувалися випадки нелегального доступу до системи. Після повідомлень про використання терміналів у бойових цілях Україною було поінформовано компанію SpaceX, що частина пристроїв могла сприяти атакам російських дронів.

Надалі SpaceX оприлюднила інструкції щодо офіційної реєстрації терміналів, а Ілон Маск закликав користувачів дотримуватися правил їхнього використання.

Також у звіті згадується, що проблеми російської армії з комунікацією посилилися після обмежень роботи месенджера Telegram у РФ, що додатково ускладнило координацію підрозділів.

Новини.LIVE інформували, що секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко заявив, що відключення Starlink вплинуло як на російські війська, так і на українських військових. За його словами, Україна спочатку отримала перевагу через блокування системи для РФ, однак ситуація змінилася після адаптації ворога. Він також зазначив, що для ЗСУ це створило додаткові труднощі через необхідність часу на реєстрацію терміналів.

Новини.LIVE також повідомляли, що в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що російські війська продовжують удари безпілотниками по українському тилу та одночасно випробовують альтернативи Starlink для управління дронами. За даними аналітиків, РФ використовує нові технології, щоб підвищити ефективність контролю над безпілотниками на полі бою.