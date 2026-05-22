Украина вернула 400 кв. км после отключения Starlink для РФ

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Украинские силы смогли восстановить контроль примерно над 400 квадратными километрами территории во время наступательных действий после того, как были деактивированы тысячи терминалов Starlink, которыми пользовались российские войска. Об этом говорится в отчете Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA). В документе отмечается, что отключение существенно ослабило координацию российских подразделений на поле боя.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

В отчете Разведывательного управления Минобороны США (DIA) отмечается, что российские военные потеряли часть своих возможностей из-за деактивации тысяч портативных терминалов Starlink в феврале. По данным американских военных, эти устройства использовались для координации перемещений и управления ударами дронов в районах со слабой или заблокированной связью.

Отдельно в документе подчеркивается, что после потери доступа к Starlink российские силы временно столкнулись с серьезными трудностями в управлении.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов в феврале отмечал, что для российских войск это имело критические последствия:

"Не проблемой, а катастрофой — управление войсками обвалилось, штурмовые операции во многих районах остановились".

По данным отчета, Starlink официально не предназначен для использования российскими военными, однако фиксировались случаи нелегального доступа к системе. После сообщений об использовании терминалов в боевых целях Украина проинформировала компанию SpaceX, что часть устройств могла способствовать атакам российских дронов.

В дальнейшем SpaceX обнародовала инструкции по официальной регистрации терминалов, а Илон Маск призвал пользователей соблюдать правила их использования.

Также в отчете упоминается, что проблемы российской армии с коммуникацией усилились после ограничений работы мессенджера Telegram в РФ, что дополнительно усложнило координацию подразделений.

Новини.LIVE информировали, что секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что отключение Starlink повлияло как на российские войска, так и на украинских военных. По его словам, Украина сначала получила преимущество из-за блокировки системы для РФ, однако ситуация изменилась после адаптации врага. Он также отметил, что для ВСУ это создало дополнительные трудности из-за необходимости времени на регистрацию терминалов.

Новини.LIVE также сообщали, что в Институте изучения войны (ISW) заявили, что российские войска продолжают удары беспилотниками по украинскому тылу и одновременно испытывают альтернативы Starlink для управления дронами. По данным аналитиков, РФ использует новые технологии, чтобы повысить эффективность контроля над беспилотниками на поле боя.