Україна отримала 3,3 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Support Loan

Сергій Корецький. Фото: ОПУ

Фінансування українських військових потреб поповнилося на 3,3 мільярда євро завдяки надходженню від Європейського союзу. Глава уряду Сергій Корецький повідомив, що європейські кредитні кошти відправлять на закупівлю ракетного озброєння та дронів.

Про це Сергій Корецький повідомив на своїй сторінці у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Корецький підтвердив надходження коштів від ЄС

"Отримали черговий транш 3,3 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Кошти спрямуємо на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів", — повідомив Корецький.

Повідомлення Сергія Корецького. Фото: скриншот

Кошти перераховані в межах спеціальної кредитної програми Ukraine Support Loan, яка забезпечує безперебійне надходження необхідного ресурсу від європейських партнерів. Глава уряду висловив офіційну подяку керівництву ЄС та державам блоку за спільні зусилля з фінансування захисту України.

"Дякую Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України та посилення наших Сил оборони", — підкреслив прем'єр-міністр.

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Новини.LIVE інформували, що нардеп Вадим Івченко заявив, що внутрішні фінансові запаси України, за рахунок яких фінансується армія, майже повністю вичерпані. Через величезну діру в бюджеті під ризиком опинилися навіть основні виплати військовим.

Ситуацію в економіці суттєво ускладнили посилені російські обстріли за останні два місяці. Ччерез нові руйнування та оборонні витрати влада змушена терміново переглядати фінансові плани, хоча прем'єр запевняє, що держава впорається із цим навантаженням.

Водночас уряд 15 вересня вже погодив проєкт держбюджету на 2027 рік. У Кабміні заявляють, що документ розрахований на передбачуване фінансування головних потреб і закладає рекордні суми на оборону країни.