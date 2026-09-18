Украина получила 3,3 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan

Сергей Корецкий. Фото: ОПУ

Финансирование военных нужд Украины пополнилось на 3,3 миллиарда евро благодаря поступлению средств от Европейского союза. Глава правительства Сергей Корецкий сообщил, что европейские кредитные средства будут направлены на закупку ракетного вооружения и дронов.

Об этом Сергей Корецкий сообщил на своей странице в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Корецкий подтвердил поступление средств от ЕС

"Получили очередной транш в размере 3,3 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства направим на первоочередные оборонные нужды, в частности на закупку ракет и дронов", — сообщил Корецкий.

Сообщение Сергея Корецкого. Фото: скриншот

Средства перечислены в рамках специальной кредитной программы Ukraine Support Loan, которая обеспечивает бесперебойное поступление необходимых ресурсов от европейских партнеров. Глава правительства выразил официальную благодарность руководству ЕС и государствам блока за совместные усилия по финансированию защиты Украины.

"Благодарю председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, Европейскую комиссию и все государства-члены ЕС за последовательную поддержку Украины и укрепление наших Сил обороны", — подчеркнул премьер-министр.

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Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Вадим Ивченко заявил, что внутренние финансовые резервы Украины, за счет которых финансируется армия, почти полностью исчерпаны. Из-за огромной дыры в бюджете под угрозой оказались даже основные выплаты военным.

Ситуацию в экономике существенно осложнили усиленные российские обстрелы за последние два месяца. Из-за новых разрушений и оборонных расходов власти вынуждены срочно пересматривать финансовые планы, хотя премьер уверяет, что государство справится с этой нагрузкой.

В то же время правительство 15 сентября уже согласовало проект госбюджета на 2027 год. В Кабмине заявляют, что документ рассчитан на предполагаемое финансирование основных потребностей и предусматривает рекордные суммы на оборону страны.