Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна не відмовиться від територій в обмін на мир, — Єрмак

Україна не відмовиться від територій в обмін на мир, — Єрмак

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 00:37
Єрмак заявив, що Україна не відмовиться від територій, поки Зеленський президент
Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: facebook.com/andrij.ermak.896325/

Президент України Володимир Зеленський на наступному етапі переговорів має намір провести червону лінію щодо територіального питання. Зокрема, поки він президент, країна не погоджуватиметься віддавати землі в обмін на мир.

Про це в інтерв'ю The Atlantic заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Єрмак про позицію Зеленського і території

"Жодна розсудлива людина сьогодні не підпише документ про відмову від територій. Поки Зеленський президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми віддамо території. Він не підпише угоду про передачу територій", — заявив Єрмак.

Він також додав, що цей крок забороняє робити Конституція України.

"Ніхто не може цього зробити, якщо тільки не хоче піти проти української конституції та українського народу", — пояснив глава ОП.

Єрмак уточнив, що Україна готова обговорювати тільки те, де має відбутися лінія розмежування, яка визначатиме межі територій, які контролюватимуть сторони, що воюють.

"Усе, про що ми можемо реально говорити зараз — це визначення лінії зіткнення. І це те, що нам потрібно зробити зараз", — додав він.

Мирний план Трампа

Нагадаємо, нещодавно США представили Києву новий мирний план щодо завершення війни з 28 пунктів. Однак він включав низку вигідних Росії моментів, таких як здача Донбасу, скорочення армії, відмова від далекобійного озброєння тощо.

З цієї причини в неділю, 23 листопада, в Женеві відбулася зустріч делегацій США, України та Європи, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.

При цьому днями у Дональда Трампа запитали, чи не занадто багато чого вимагали від України в початковому документі, маючи на увазі відмову від Донбасу. У відповідь президент США заявив, що Росія і так може нібито захопити ці території протягом кількох місяців.

Також лідер США назвав головну поступку Росії. За його словами, рішення Москви припинити вогонь і не просуватися далі — це і буде вже поступка.

До речі, за даними Axios, представники США крім мирного плану передали Україні документ, у якому містилися гарантії безпеки. Вони були прописані за аналогією 5 статті статуту НАТО, але з цим теж є проблеми.

Зокрема, Politico повідомило, що Білий дім хоче насамперед укласти мирну угоду, перш ніж давати Україні будь-які гарантії безпеки.

Володимир Зеленський Андрій Єрмак Україна війна в Україні мирний план мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації