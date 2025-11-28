Єрмак заявив, що Україна не відмовиться від територій, поки Зеленський президент

Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: facebook.com/andrij.ermak.896325/

Президент України Володимир Зеленський на наступному етапі переговорів має намір провести червону лінію щодо територіального питання. Зокрема, поки він президент, країна не погоджуватиметься віддавати землі в обмін на мир.

Про це в інтерв'ю The Atlantic заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Єрмак про позицію Зеленського і території

"Жодна розсудлива людина сьогодні не підпише документ про відмову від територій. Поки Зеленський президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми віддамо території. Він не підпише угоду про передачу територій", — заявив Єрмак.

Він також додав, що цей крок забороняє робити Конституція України.

"Ніхто не може цього зробити, якщо тільки не хоче піти проти української конституції та українського народу", — пояснив глава ОП.

Єрмак уточнив, що Україна готова обговорювати тільки те, де має відбутися лінія розмежування, яка визначатиме межі територій, які контролюватимуть сторони, що воюють.

"Усе, про що ми можемо реально говорити зараз — це визначення лінії зіткнення. І це те, що нам потрібно зробити зараз", — додав він.

Мирний план Трампа

Нагадаємо, нещодавно США представили Києву новий мирний план щодо завершення війни з 28 пунктів. Однак він включав низку вигідних Росії моментів, таких як здача Донбасу, скорочення армії, відмова від далекобійного озброєння тощо.

З цієї причини в неділю, 23 листопада, в Женеві відбулася зустріч делегацій США, України та Європи, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.

При цьому днями у Дональда Трампа запитали, чи не занадто багато чого вимагали від України в початковому документі, маючи на увазі відмову від Донбасу. У відповідь президент США заявив, що Росія і так може нібито захопити ці території протягом кількох місяців.

Також лідер США назвав головну поступку Росії. За його словами, рішення Москви припинити вогонь і не просуватися далі — це і буде вже поступка.

До речі, за даними Axios, представники США крім мирного плану передали Україні документ, у якому містилися гарантії безпеки. Вони були прописані за аналогією 5 статті статуту НАТО, але з цим теж є проблеми.

Зокрема, Politico повідомило, що Білий дім хоче насамперед укласти мирну угоду, перш ніж давати Україні будь-які гарантії безпеки.