Ермак заявил, что Украина не откажется от территорий, пока Зеленский президент

Президент Украины Владимир Зеленский на следующем этапе переговоров намерен провести красную линию по территориальному вопросу. В частности, пока он президент, страна не будет соглашаться отдавать земли в обмен на мир.

Об этом в интервью The Atlantic заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Что сказал Ермак о позиции Зеленского и территориях

"Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территорий. Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории. Он не подпишет соглашение о передаче территорий", — заявил Ермак.

Он также добавил, что этот шаг запрещает делать Конституция Украины.

"Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской конституции и украинского народа", — пояснил глава ОП.

Ермак уточнил, что Украина готова обсуждать только то, где должна пройти линия разграничения, которая определить границы территорий, которые будут контролировать воюющие стороны.

"Все, о чем мы можем реально говорить сейчас — это определение линии соприкосновения. И это то, что нам нужно сделать сейчас", — добавил он.

Мирный план Трампа

Напомним, недавно США представили Киеву новый мирный план по завершению войны из 28 пунктов. Однако он включал ряд выгодных России моментов, таких как сдача Донбасса, сокращение армии, отказ от дальнобойного вооружения и не только.

По этой причине в воскресенье, 23 ноября, в Женеве состоялась встреча делегаций США, Украины и Европы, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.

При этом на днях у Дональда Трампа спросили, не слишком ли многое требовалось от Украины в первоначальном документе, имея ввиду отказ от Донбасса. В ответ президент США заявил, что Россия и так якобы может захватить эти территории в течение нескольких месяцев.

Также лидер США назвал главную уступку России. По его словам, решение Москвы прекратить огонь и не продвигаться дальше — это и будет уже уступка.

К слову, по данным Axios, представители США помимо мирного плана передали Украине документ, в котором содержались гарантии безопасности. Они были прописаны по аналогии 5 статьи устава НАТО, но с этим тоже есть проблемы.

В частности, Politico сообщило, что Белый дом хочет в первую очередь заключить мирную сделку, прежде чем давать Украине какие-либо гарантии безопасности.