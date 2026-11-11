Українська делегація на переговорах в Абу-Дабі. Фото: REUTERS

Після завершення бойових дій Україна прагне зберегти 800-тисячне військо для стримування нових нападів Росії. Київ просить партнерів гарантовано фінансувати цю армію щонайменше 10 років. Питання гарантій безпеки паралельно обговорюють на переговорах в Абу-Дабі за участю США та РФ.

Про це повідомляє AFP, передає Новини.LIVE.

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Україна хоче зберегтти армію чисельністю мінімум у 800 тисяч військових

Головною умовою повоєнної безпеки Київ вважає збереження потужних Збройних сил. За інформацією високопоставленого джерела агенції AFP, Україна планує залишити у строю 800 тисяч військових. Така чисельність потрібна для надійного відбиття будь-яких майбутніх атак Російської Федерації.

Однак самостійно утримувати величезне військо держава не здатна. Тому українська влада наполягає на міжнародному фінансуванні армії, яке має тривати щонайменше десять наступних років.

Переговори в ОАЕ та обмін полоненими

Вимоги щодо довгострокової оборони лунають на тлі тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, які проходять 10-11 листопада. Це перша пряма зустріч України, США та РФ із лютого, коли процес зупинився через ситуацію в Ірані. Американську сторону зараз представляють бізнесмен Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Президент Володимир Зеленський заявив, що робота цих посередників є дуже змістовною.

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"Я бачу зміни. Я дуже задоволений тим, що чую", — наголосив він, коментуючи американський підхід.

Відомо, що сторони готують масштабний обмін полоненими, заради якого представники США поїдуть безпосередньо до Москви. Міністр оборони Рустем Умєров перед початком консультацій зустрівся з європейськими колегами та генералом США Алексусом Грінкевичем. Умєров чітко окреслив пріоритети Києва — це повне припинення вогню та гарантії безпеки.

Новини.LIVE інформували раніше про те, що у Вашингтоні заявили про суттєве зрушення в напрацюванні довгострокових гарантій безпеки для нашої держави. На 10–11 листопада в Абу-Дабі заплановано мирні консультації. Другий раунд переговорів уже розпочався.

Раніше, у Брюсселі, очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров обговорив питання безпеки, яке стало ключовою темою зустрічей із західними союзниками. Спільну позицію узгоджують із делегаціями Німеччини, Великої Британії, Франції, США та посадовцями НАТО.

Американська адміністрація розглядає можливість оформлення окремої безпекової угоди з Україною, однак твердого рішення досі не ухвалено. Як зазначив держсекретар Марко Рубіо, припинення вогню вимагає реальної впевненості Києва у захисті, проте остаточні домовленості так чи інакше доведеться узгоджувати і з Москвою.