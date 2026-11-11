Украинская делегация на переговорах в Абу-Даби. Фото: REUTERS

После завершения боевых действий Украина стремится сохранить 800-тысячную армию для сдерживания новых нападений со стороны России. Киев просит партнеров гарантированно финансировать эту армию как минимум в течение 10 лет. Вопрос гарантий безопасности параллельно обсуждается на переговорах в Абу-Даби с участием США и РФ.

Об этом сообщает AFP, передает Новини.LIVE.

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Украина хочет сохранить армию численностью не менее 800 тысяч военнослужащих

Главным условием послевоенной безопасности Киев считает сохранение мощных Вооруженных сил. По информации высокопоставленного источника агентства AFP, Украина планирует оставить в строю 800 тысяч военнослужащих. Такая численность необходима для надежного отражения любых будущих атак Российской Федерации.

Однако самостоятельно содержать огромную армию государство не в состоянии. Поэтому украинские власти настаивают на международном финансировании армии, которое должно продолжаться как минимум в течение следующих десяти лет.

Переговоры в ОАЭ и обмен пленными

Требования относительно долгосрочной обороны звучат на фоне трехсторонних переговоров в Абу-Даби, которые проходят 10–11 ноября. Это первая прямая встреча Украины, США и РФ с февраля, когда процесс остановился из-за ситуации в Иране. Американскую сторону сейчас представляют бизнесмен Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Президент Владимир Зеленский заявил, что работа этих посредников очень содержательна.

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"Я вижу изменения. Я очень доволен тем, что слышу", — подчеркнул он, комментируя американский подход.

Известно, что стороны готовят масштабный обмен пленными, ради чего представители США отправятся непосредственно в Москву. Министр обороны Рустем Умеров перед началом консультаций встретился с европейскими коллегами и генералом США Алексусом Гринкевичем. Умеров четко обозначил приоритеты Киева — это полное прекращение огня и гарантии безопасности.

Новини.LIVE ранее сообщали о том, что в Вашингтоне заявили о существенном продвижении в разработке долгосрочных гарантий безопасности для нашего государства. На 10–11 ноября в Абу-Даби запланированы мирные консультации. Второй раунд переговоров уже начался.

Ранее, в Брюсселе, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров обсудил вопрос безопасности, который стал ключевой темой встреч с западными союзниками. Совместную позицию согласовывают с делегациями Германии, Великобритании, Франции, США и должностными лицами НАТО.

Американская администрация рассматривает возможность заключения отдельного соглашения о безопасности с Украиной, однако окончательного решения пока не принято. Как отметил госсекретарь Марко Рубио, прекращение огня требует реальной уверенности Киева в своей защите, однако окончательные договоренности так или иначе придется согласовывать и с Москвой.