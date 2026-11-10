Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Brendan Smialowski/Pool via REUTERS

США не виключають підписання спеціального договору про гарантії безпеки для України, але остаточного рішення ще немає. Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що аби зупинити війну, Київ має отримати впевненість у своєму захисті, проте ці умови обов'язково повинна погодити ще й Росія.

Про це Марко Рубіо висловився під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

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Умови для зупинки бойових дій в Україні

Як пояснив Держсекретар США Марко Рубіо, Київ повинен отримати впевненість у власному захисті, щоб мати підстави для підписання будь-яких угод. Водночас він наголосив, що цей формат обов'язково має бути прийнятним і для Російської Федерації.

"І причина, чому ця тема залишається в центрі уваги, полягає в тому, що, на мою думку, ключовим фактором для остаточного припинення війни є розуміння того, що Україна почуватиметься в безпеці після війни. І, звісно, щоб це спрацювало, Росія також має погодитися на це", — зазначив американський дипломат.

За словами Держсекретаря, дискусії зараз зосереджені саме на цьому питанні. Рубіо підкреслив, що такі безпекові гарантії дозволять українській владі піти на домовленості, але без згоди Москви механізм просто не діятиме.

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"І хоча деяким може здаватися, що ми рухаємося у зворотному напрямку, насправді саме ці гарантії безпеки стануть ключовими для того, щоб Україна змогла на щось погодитися. Але це має бути те, на що погодиться й Росія. Я констатую очевидне. Але я вважаю, саме тому ці переговори є такими важливими", — додав урядовець.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо формату майбутньої підтримки, посадовець прокоментував можливість надання гарантій за принципом 4-ї чи 5-ї статті Північноатлантичного альянсу. За його словами, розглядаються різні концепції, проте конкретного бачення поки не сформовано.

"У мене немає нової інформації, оскільки мені не вдалося з ними поспілкуватися. Президент та американські посадовці розповіли про те, з якими позиціями вони підходять до цих переговорів, згадуючи про гарантії безпеки або інфраструктуру безпеки в Європі", — пояснив дипломат.

Новини.LIVE повідомляли, що в Парижі Андрій Сибіга зустрівся з Марком Рубіо, щоб узгодити постачання зброї та спільні кроки до миру. Розмова глав дипломатій України та США йде паралельно з не менш складними перемовинами в Абу-Дабі.

Президент Володимир Зеленський нещодавно окреслив позицію щодо кордонів. Хоч із Вашингтона й лунали натяки на можливий розмін територіями, Київ на такі поступки не піде. Президент наголосив, що подібні речі не вирішуються кулуарно й можуть обговорюватися лише лідерами держав.