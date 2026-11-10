Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Брендан Смиаловски/Pool via REUTERS

США не исключают подписания специального договора о гарантиях безопасности для Украины, но окончательного решения пока нет. Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что для прекращения войны Киев должен получить уверенность в своей защите, однако эти условия обязательно должна согласовать и Россия.

Об этом Марко Рубио заявил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

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Условия для прекращения боевых действий в Украине

Как пояснил госсекретарь США Марко Рубио, Киев должен получить уверенность в своей защите, чтобы иметь основания для подписания каких-либо соглашений. В то же время он подчеркнул, что этот формат обязательно должен быть приемлемым и для Российской Федерации.

"И причина, по которой эта тема остается в центре внимания, заключается в том, что, на мой взгляд, ключевым фактором для окончательного прекращения войны является понимание того, что Украина будет чувствовать себя в безопасности после войны. И, конечно, чтобы это сработало, Россия также должна согласиться на это", — отметил американский дипломат.

По словам госсекретаря, дискуссии сейчас сосредоточены именно на этом вопросе. Рубио подчеркнул, что такие гарантии безопасности позволят украинским властям пойти на соглашения, но без согласия Москвы механизм просто не будет работать.

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"И хотя некоторым может казаться, что мы движемся в обратном направлении, на самом деле именно эти гарантии безопасности станут ключевыми для того, чтобы Украина смогла на что-то согласиться. Но это должно быть то, на что согласится и Россия. Я констатирую очевидное. Но я считаю, что именно поэтому эти переговоры так важны", — добавил чиновник.

Отвечая на вопросы журналистов о формате будущей поддержки, чиновник прокомментировал возможность предоставления гарантий по принципу 4-й или 5-й статьи Североатлантического альянса. По его словам, рассматриваются различные концепции, однако конкретного видения пока не сформировано.

"У меня нет новой информации, поскольку мне не удалось с ними пообщаться. Президент и американские чиновники рассказали о том, с какими позициями они подходят к этим переговорам, упоминая о гарантиях безопасности или инфраструктуре безопасности в Европе", — пояснил дипломат.

Новини.LIVE сообщали, что в Париже Андрей Сибига встретился с Марком Рубио, чтобы согласовать поставки оружия и совместные шаги к миру. Беседа глав дипломатических ведомств Украины и США идет параллельно с не менее сложными переговорами в Абу-Даби.

Президент Владимир Зеленский недавно обозначил позицию по поводу границ. Хотя из Вашингтона и раздавались намеки на возможный обмен территориями, Киев на такие уступки не пойдет. Президент подчеркнул, что подобные вопросы не решаются за кулисами и могут обсуждаться только лидерами государств.