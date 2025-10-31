Відео
Головна Новини дня Україна, ЄС і США готують мирний план — Єрмак розкрив деталі

Україна, ЄС і США готують мирний план — Єрмак розкрив деталі

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 12:47
Оновлено: 12:56
Мирний план для України буде один — Єрмак розповів деталі
Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента

Мирний план буде викладено в єдиному документі, який спільно розробляє Україною з партнерами та враховуватиме українські інтереси. Альтернативних мирних планів від окремих країн не існує.

Про це розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає "РБК-Україна".

Читайте також:

У Зеленського розповіли, з чого мають початися переговори

Єрмак зазначив, що наразі тривають дискусії щодо формулювань цього плану, проте він буде один.

"В медіа зараз багато повідомлень щодо альтернативних планів, мовляв, у США — один, в ЄС — інший, в окремих країн — ще якісь. Хочу чітко заявити, що це не так. Немає різних планів, з яких ми вибираємо. Тим більше немає планів, з яких обирає хтось інший. Є робочі дискусії щодо формулювань, але всі партнери знаходяться в безперервній комунікації", — сказав він.

Керівник ОП зазначив, що президент України Володимир Зеленський, очільник США Дональд Трамп та європейські лідери вважають, що будь-які переговори мають починатись з припинення вогню і по поточній лінії зіткнення. За його словами, обговорюватимуться всі ідеї, аби синхронізувати позиції та напрацювати подальші кроки.

"Всі партнери вважають, що для успішної роботи дипломатів вогонь має бути зупинений. Ми високо цінуємо лідерство президента Трампа як миротворця і вважаємо, що саме він може допомогти Україні досягти справедливого, сталого та забезпеченого надійним гарантіями безпеки миру", — додав він.

Також повідомляється, що у понеділок, 3 листопада, у продовження зустрічі лідерів країн-учасниць коаліції охочих, відбудеться засідання коаліції в режимі онлайн, на рівні радників з національної безпеки.

Нагадаємо, 27 жовтня Зеленський заявив, що протягом 7-10 днів в Україні буде розроблено план щодо припинення вогню.

Також президент повідомляв, які пропозиції підтримає Україна.

Володимир Зеленський Андрій Єрмак Дональд Трамп перемир'я війна в Україні мирний план
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
