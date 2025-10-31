Видео
Главная Новости дня Украина, ЕС и США готовят мирный план — Ермак раскрыл детали

Украина, ЕС и США готовят мирный план — Ермак раскрыл детали

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 12:47
обновлено: 12:56
Мирный план для Украины будет один — Ермак рассказал детали
Андрей Ермак. Фото: Офис президента

Мирный план будет изложен в едином документе, который совместно разрабатывает Украина с партнерами и будет учитывать украинские интересы. Альтернативных миных планов от отдельных стран не существует.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает "РБК-Украина".

Ермак отметил, что сейчас продолжаются дискуссии относительно формулировок этого плана, однако он будет один.

"В медиа сейчас много сообщений относительно альтернативных планов, мол, в США — один, в ЕС — другой, у отдельных стран — еще какие-то. Хочу четко заявить, что это не так. Нет разных планов, из которых мы выбираем. Тем более нет планов, из которых выбирает кто-то другой. Есть рабочие дискуссии относительно формулировок, но все партнеры находятся в непрерывной коммуникации", — сказал он.

Руководитель ОП отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, глава США Дональд Трамп и европейские лидеры считают, что любые переговоры должны начинаться с прекращения огня и по текущей линии соприкосновения. По его словам, будут обсуждаться все идеи, чтобы синхронизировать позиции и наработать дальнейшие шаги.

"Все партнеры считают, что для успешной работы дипломатов огонь должен быть остановлен. Мы высоко ценим лидерство президента Трампа как миротворца и считаем, что именно он может помогать Украине достичь справедливого, устойчивого и обеспеченного надежным гарантиями безопасности мира", — добавил он.

Также сообщается, что в понедельник, 3 ноября, в продолжение встречи лидеров стран-участниц коалиции желающих, состоится заседание коалиции в режиме онлайн, на уровне советников по национальной безопасности.

Напомним, 27 октября Зеленский заявил, что в течение 7-10 дней в Украине будет разработан план по прекращению огня.

Также президент сообщал, какие предложения поддержит Украина.

Владимир Зеленский Андрей Ермак Дональд Трамп перемирие война в Украине мирный план
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
