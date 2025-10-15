Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна і США запускають спільні проєкти для енергетики й оборони

Україна і США запускають спільні проєкти для енергетики й оборони

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 07:59
Українська делегація у США обговорює фінансову підтримку та санкції
Засідання української делегації у США. Фото: @svyrydenkoy/t.me

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про початок активної роботи урядової делегації у Вашингтоні. Українська команда, до складу якої входять також голова Національного банку та представники "Нафтогазу", бере участь у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Пріоритетними темами, визначеними Президентом України, залишаються енергетика, санкційна політика та розвиток співпраці зі США у нових стратегічних напрямах, що зміцнюють обидві держави.

Про це Юлія Свириденко повідомила на своєму каналі у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Свириденко розповіла деталі щодо переговорів у США

Свириденко зазначила, що день у Вашингтоні розпочався зі зустрічі з Комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом. Головними темами перемовин стали продовження фінансової підтримки України та імплементація нового механізму репараційних позик, анонсованого Європейським Союзом.

Окрему увагу під час усіх зустрічей українська делегація приділяє питанням захисту енергетичної інфраструктури України та підготовці до зимового періоду. Партнерам детально пояснюють наслідки останніх атак на енергетичні об’єкти, а також шляхи зміцнення енергетичної стійкості.

Юлія Свириденко
Юлія Свириденко в США. Фото: @svyrydenkoy/t.me

Свириденко висловила очікування, що найближчим часом ЄС ухвалить 19-й пакет санкцій проти держави-агресора, наголосивши, що послідовний санкційний тиск — єдиний ефективний інструмент зменшення прибутків від продажу нафти й газу, якими фінансується війна.

Прем’єр-міністерка подякувала міністру фінансів США Скотту Бессенту за підтримку та ефективну співпрацю, підкресливши, що Україна та США продовжують активний стратегічний діалог. За її словами, Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже розпочав роботу.

"Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати. Залишається ще кілька важливих рішень для повного функціонування Фонду, але вже сьогодні формується перший "пайплайн" потенційних проєктів. Зосередилися на першочергових проєктах в критичних мінералах, енергетиці, та інфраструктурі. Україна — це надійний партнер для сміливих українсько-американських бізнес-проєктів", — наголосила прем'єр-міністерка України.

Окремий українська урядовиця подякувала секретарю Бессенту за позицію Сполучених Штатів і готовність працювати разом із країнами G7 для посилення санкційного тиску не лише на державу-агресора, а й на ті країни, які опосередковано підтримують війну через купівлю її енергоресурсів.

Українська делегація зустрілась з представниками Lockheed Martin і Raytheon

Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про важливу зустріч української урядової делегації з представниками провідних американських оборонних компаній Lockheed Martin і Raytheon.

За його словами, у зустрічі взяли участь прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина. 

Єрмак підкреслив, що технології цих компаній відіграють ключову роль у захисті українського неба та підтримці обороноздатності держави і співпраця у військовій сфері продовжує посилюватися.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський прокоментував російські масштабні атаки на енергетику та залізничну інфраструктуру.

Також в Міненерго прокоментували стан енергетики України після обстрілів РФ.

США Андрій Єрмак Україна оборонна сфера сфера енергетики Юлія Свириденко
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації