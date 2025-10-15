Українська делегація у США обговорює фінансову підтримку та санкції

Засідання української делегації у США. Фото: @svyrydenkoy/t.me

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про початок активної роботи урядової делегації у Вашингтоні. Українська команда, до складу якої входять також голова Національного банку та представники "Нафтогазу", бере участь у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Пріоритетними темами, визначеними Президентом України, залишаються енергетика, санкційна політика та розвиток співпраці зі США у нових стратегічних напрямах, що зміцнюють обидві держави.

Про це Юлія Свириденко повідомила на своєму каналі у Telegram.

Свириденко зазначила, що день у Вашингтоні розпочався зі зустрічі з Комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом. Головними темами перемовин стали продовження фінансової підтримки України та імплементація нового механізму репараційних позик, анонсованого Європейським Союзом.

Окрему увагу під час усіх зустрічей українська делегація приділяє питанням захисту енергетичної інфраструктури України та підготовці до зимового періоду. Партнерам детально пояснюють наслідки останніх атак на енергетичні об’єкти, а також шляхи зміцнення енергетичної стійкості.

Юлія Свириденко в США. Фото: @svyrydenkoy/t.me

Свириденко висловила очікування, що найближчим часом ЄС ухвалить 19-й пакет санкцій проти держави-агресора, наголосивши, що послідовний санкційний тиск — єдиний ефективний інструмент зменшення прибутків від продажу нафти й газу, якими фінансується війна.

Прем’єр-міністерка подякувала міністру фінансів США Скотту Бессенту за підтримку та ефективну співпрацю, підкресливши, що Україна та США продовжують активний стратегічний діалог. За її словами, Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже розпочав роботу.

"Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати. Залишається ще кілька важливих рішень для повного функціонування Фонду, але вже сьогодні формується перший "пайплайн" потенційних проєктів. Зосередилися на першочергових проєктах в критичних мінералах, енергетиці, та інфраструктурі. Україна — це надійний партнер для сміливих українсько-американських бізнес-проєктів", — наголосила прем'єр-міністерка України.

Окремий українська урядовиця подякувала секретарю Бессенту за позицію Сполучених Штатів і готовність працювати разом із країнами G7 для посилення санкційного тиску не лише на державу-агресора, а й на ті країни, які опосередковано підтримують війну через купівлю її енергоресурсів.

Українська делегація зустрілась з представниками Lockheed Martin і Raytheon

Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про важливу зустріч української урядової делегації з представниками провідних американських оборонних компаній Lockheed Martin і Raytheon.

За його словами, у зустрічі взяли участь прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.

Єрмак підкреслив, що технології цих компаній відіграють ключову роль у захисті українського неба та підтримці обороноздатності держави і співпраця у військовій сфері продовжує посилюватися.

