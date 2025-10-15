Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина и США запускают совместные проекты для энергетики

Украина и США запускают совместные проекты для энергетики

Ua en ru
Дата публикации 15 октября 2025 07:59
Украинская делегация в США обсуждает финансовую поддержку и санкции
Заседание украинской делегации в США. Фото: @svyrydenkoy/t.me

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале активной работы правительственной делегации в Вашингтоне. Украинская команда, в состав которой входят также глава Национального банка и представители "Нафтогаза", участвует в ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка. Приоритетными темами, определенными Президентом Украины, остаются энергетика, санкционная политика и развитие сотрудничества с США в новых стратегических направлениях, которые укрепляют оба государства.

Об этом Юлия Свириденко сообщила на своем канале в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Свириденко рассказала детали относительно переговоров в США

Свириденко отметила, что день в Вашингтоне начался со встречи с Комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом. Главными темами переговоров стали продолжение финансовой поддержки Украины и имплементация нового механизма репарационных займов, анонсированного Европейским Союзом.

Отдельное внимание во время всех встреч украинская делегация уделяет вопросам защиты энергетической инфраструктуры Украины и подготовке к зимнему периоду. Партнерам подробно объясняют последствия последних атак на энергетические объекты, а также пути укрепления энергетической устойчивости.

Юлія Свириденко
Юлия Свириденко в США. Фото: @svyrydenkoy/t.me

Свириденко выразила ожидания, что в ближайшее время ЕС примет 19-й пакет санкций против государства-агрессора, подчеркнув, что последовательное санкционное давление — единственный эффективный инструмент уменьшения доходов от продажи нефти и газа, которыми финансируется война.

Премьер-министр поблагодарила министра финансов США Скотта Бессента за поддержку и эффективное сотрудничество, подчеркнув, что Украина и США продолжают активный стратегический диалог. По ее словам, Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работу.

"Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работать. Остается еще несколько важных решений для полного функционирования Фонда, но уже сегодня формируется первый "пайплайн" потенциальных проектов. Сосредоточились на первоочередных проектах в критических минералах, энергетике и инфраструктуре. Украина — это надежный партнер для смелых украинско-американских бизнес-проектов", — отметила премьер-министр Украины.

Отдельное украинское правительство поблагодарило секретаря Бессенту за позицию Соединенных Штатов и готовность работать вместе со странами G7 для усиления санкционного давления не только на государство-агрессора, но и на те страны, которые косвенно поддерживают войну через покупку ее энергоресурсов.

Украинская делегация встретилась с представителями Lockheed Martin и Raytheon

Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о важной встрече украинской правительственной делегации с представителями ведущих американских оборонных компаний Lockheed Martin и Raytheon.

По его словам, во встрече приняли участие премьер-министр Украины Юлия Свириденко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Ермак подчеркнул, что технологии этих компаний играют ключевую роль в защите украинского неба и поддержке обороноспособности государства и сотрудничество в военной сфере продолжает усиливаться.

Напомним, недавно Владимир Зеленский прокомментировал российские масштабные атаки на энергетику и железнодорожную инфраструктуру.

Также в Минэнерго прокомментировали состояние энергетики Украины после обстрелов РФ.

США Андрей Ермак Украина оборонная сфера сфера энергетики Юлия Свириденко
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации