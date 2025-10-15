Украинская делегация в США обсуждает финансовую поддержку и санкции

Заседание украинской делегации в США. Фото: @svyrydenkoy/t.me

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале активной работы правительственной делегации в Вашингтоне. Украинская команда, в состав которой входят также глава Национального банка и представители "Нафтогаза", участвует в ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка. Приоритетными темами, определенными Президентом Украины, остаются энергетика, санкционная политика и развитие сотрудничества с США в новых стратегических направлениях, которые укрепляют оба государства.

Об этом Юлия Свириденко сообщила на своем канале в Telegram.

Свириденко отметила, что день в Вашингтоне начался со встречи с Комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом. Главными темами переговоров стали продолжение финансовой поддержки Украины и имплементация нового механизма репарационных займов, анонсированного Европейским Союзом.

Отдельное внимание во время всех встреч украинская делегация уделяет вопросам защиты энергетической инфраструктуры Украины и подготовке к зимнему периоду. Партнерам подробно объясняют последствия последних атак на энергетические объекты, а также пути укрепления энергетической устойчивости.

Юлия Свириденко в США. Фото: @svyrydenkoy/t.me

Свириденко выразила ожидания, что в ближайшее время ЕС примет 19-й пакет санкций против государства-агрессора, подчеркнув, что последовательное санкционное давление — единственный эффективный инструмент уменьшения доходов от продажи нефти и газа, которыми финансируется война.

Премьер-министр поблагодарила министра финансов США Скотта Бессента за поддержку и эффективное сотрудничество, подчеркнув, что Украина и США продолжают активный стратегический диалог. По ее словам, Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работу.

"Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работать. Остается еще несколько важных решений для полного функционирования Фонда, но уже сегодня формируется первый "пайплайн" потенциальных проектов. Сосредоточились на первоочередных проектах в критических минералах, энергетике и инфраструктуре. Украина — это надежный партнер для смелых украинско-американских бизнес-проектов", — отметила премьер-министр Украины.

Отдельное украинское правительство поблагодарило секретаря Бессенту за позицию Соединенных Штатов и готовность работать вместе со странами G7 для усиления санкционного давления не только на государство-агрессора, но и на те страны, которые косвенно поддерживают войну через покупку ее энергоресурсов.

Украинская делегация встретилась с представителями Lockheed Martin и Raytheon

Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о важной встрече украинской правительственной делегации с представителями ведущих американских оборонных компаний Lockheed Martin и Raytheon.

По его словам, во встрече приняли участие премьер-министр Украины Юлия Свириденко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Ермак подчеркнул, что технологии этих компаний играют ключевую роль в защите украинского неба и поддержке обороноспособности государства и сотрудничество в военной сфере продолжает усиливаться.

