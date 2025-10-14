С чего начался визит украинской делегации в Вашингтон — ответ Ермака

Андрей Ермак. Фото: Офис президента Украины

В Вашингтон прибыла украинская делегация. На данный момент уже идут первые встречи.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Реклама

Читайте также:

Визит украинской делегации в США

По словам представителя Офиса президента, визит начался со встреч с производителями средств ПВО. Также будут готовиться к визиту Президента Украины Владимира Зеленского, который состоится уже в эту пятницу, 17 октября.

Реклама

Напомним, 13 октября украинская делегация отправилась в Вашингтон. Ключевой целью визита является устойчивый и справедливый мир для Украины.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что партнеры Украины в ближайшее время усилят санкции против РФ. В частности, ограничения применят против военно-промышленного и финансового секторов России.