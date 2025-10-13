Украинская делегация отправилась в США — что на повестке дня
В понедельник, 13 октября, украинская делегация отправилась в Вашингтон, США. Ключевая цель визита — устойчивый и справедливый мир для Украины.
Об этом информируют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина в Telegram.
Украинская делегация направляется в США — цель визита
Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым направляется в Вашингтон. Глава ОПУ отметил, что неделя будет насыщенной, и впереди много работы.
По словам Ермака, на повестке дня — конкретные цели, озвученные президентом Зеленским:
- Оборона: укрепление нашей ПВО и ударных возможностей;
- Энергетика: укрепление устойчивости перед зимой;
- Санкции: новое давление на агрессора.
"Конечная цель — неизменна: устойчивый и справедливый мир для Украины через принуждение России к завершению войны", — отметил Ермак.
Стефанишина о деталях визита делегации Украины в США
"В Вашингтоне сегодня начинается ежегодная финансовая неделя МВФ и Всемирного банка, в которой примет участие и украинская делегация", — написала госпожа посол.
А также добавила, что отдельный компонент визита — по углублению сотрудничества Украины и США в сфере безопасности и усиления давления на агрессора.
По ее информации, в составе делегации — Премьер-министр Юлия Свириденко, Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, Секретарь СНБО Рустем Умеров, Министр финансов Сергей Марченко, Глава Нацбанка Андрей Пышный, Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
Стефанишина отметила, что подготовлена насыщенная программа встреч:
- продолжение диалога с американскими партнерами в развитие договоренностей между президентами Украины и США;
- энергетическая устойчивость Украины;
- участие в финансовой неделе МВФ;
- ежегодный круглый стол министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном Банке;
- двусторонние встречи с Администрацией и Конгрессом США;
- обязательный элемент всех визитов — встреча с бизнесом.
Напомним, что в субботу и воскресенье, 11 и 12 октября, Владимир Зеленский разговаривал с лидером США Дональдом Трампом.
Впоследствии глава государства рассказал, какие темы обсуждал с главой Белого дома и к каким выводам удалось прийти.
