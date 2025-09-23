Видео
Умеров раскрыл детали встречи украинской делегации с Келогом

Умеров раскрыл детали встречи украинской делегации с Келогом

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 14:21
Украинская делегация встретилась с Китом Келлог в США
Украинская делегация на встрече с Китом Келлогом в США. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским 23 сентября встретилась со спецпредставителем лидера США Китом Келлогом. В фокусе разговора было оружие и безопасность.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в Facebook.

Встреча украинской делегации и Келлога

На фото, которое опубликовал Умеров, видно, что на встрече с украинской стороны присутствовали:

  • Владимир Зеленский;
  • Андрей Ермак;
  • Рустем Умеров;
  • Ольга Стефанишина.

Отмечается, что встреча состоялась перед началом работы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Главное внимание во время разговора было сосредоточено на безопасности и оружии. Стороны обсудили соглашения по закупке американского оружия и совместных программ с дронами, которые будут усиливать оборонные возможности Украины.

Кроме того, лидеры поговорили о гарантиях безопасности и защите украинского неба. Рустем Умеров отметил, что партнерство с США критически важно для укрепления украинской ПВО и масштабирования производства вооружения.

"Спасибо Соединенным Штатам за последовательную поддержку и усилия Президента Дональда Трампа, направленные на прекращение войны и защиту жизни украинцев", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, Кит Келлог считает ошибкой каждый раз уступать Украине территориями без необходимости. Сейчас цель россиян — окружить Донецкую область.

Кроме того, спецпредставитель президента США высказался о Путине. По его словам, то, что сейчас происходит в Украине — это борьба добра против зла.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
