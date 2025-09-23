Українська делегація зустрілась з Кітом Келлогом у США

Українська делегація на зустрічі з Кітом Келлогом у США. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським 23 вересня зустрілась зі спецпредставником лідера США Кітом Келлогом. У фокусі розмови була зброя та безпека.

Про це повідомив секретар РНБО України Рустем Умєров у Facebook.

Зустріч української делегації і Келлога

На фото, яке опублікував Умєров, видно, що на зустрічі з української сторони були присутні:

Володимир Зеленський;

Андрій Єрмак;

Рустем Умєров;

Ольга Стефанішина.

Зазначається, що зустріч відбулася перед початком роботи Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Головна увага під час розмови була зосереджена на безпеці та зброї. Сторони обговорили угоди щодо закупівлі американської зброї та спільних програм із дронами, які посилюватимуть оборонні спроможності України.

Крім того, лідери поговорили про гарантії безпеки та захист українського неба. Рустем Умєров наголосив, що партнерство зі США критично важливе для зміцнення української ППО та масштабування виробництва озброєння.

"Дякуємо Сполученим Штатам за послідовну підтримку та зусилля Президента Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни й захист життя українців", — підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, Кіт Келлог вважає помилкою щоразу поступатися Україні територіями без нагальної потреби. Зараз голова мета росіян — оточити Донецьку область.

Крім того, спецпредставник президента США висловився про Путіна. За його словами, те, що зараз відбувається в Україні — це боротьба добра проти зла.