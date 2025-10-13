Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українська делегація вирушила до США — що на порядку денному

Українська делегація вирушила до США — що на порядку денному

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 17:54
Українська делегація вирушила до Вашингтона
Українська делегація. Ілюстративне фото: Юлія Свириденко/Telegram

У понеділок, 13 жовтня, українська делегація вирушила до Вашингтона, США. Ключова мета візиту — сталий і справедливий мир для України.

Про це інформують керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та пані посол України в США Ольга Стефанішина у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Українська делегація прямує до США — мета візиту

Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація, очолювана прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим прямує до Вашингтона. Очільник ОПУ зазначив, що тиждень буде насичений і попереду багато роботи.

За словами Єрмака, на порядку денному — конкретні цілі, озвучені президентом Зеленським:

  • оборона: зміцнення нашої ППО та ударних можливостей;
  • енергетика: зміцнення стійкості перед зимою;
  • санкції: новий тиск на агресора.

"Кінцева мета — незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни", — зазначив Єрмак.

Єрмак
Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Стефанішина про деталі візиту делегації України до США

"У Вашингтоні сьогодні починається щорічний фінансовий тиждень МВФ та Світового банку, у якому візьме участь і українська делегація", — написала пані посол.

А також додала, що окремий компонент візиту — поглиблення співпраці України та США у сфері безпеки та посилення тиску на агресора.

За її інформацією, у складі делегації — премʼєр-міністр Юлія Свириденко, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Нацбанку Андрій Пишний, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Стефанішина зауважила, що підготовлено насичену програму зустрічей:

  • продовження діалогу з американськими партнерами у розвиток домовленостей між президентами України та США;
  • енергетична стійкість України;
  • участь у фінансовому тижні МВФ;
  • щорічний круглий стіл міністерського рівня на підтримку України у Світовому Банку;
  • двосторонні зустрічі з Адміністрацією та Конгресом США;
  • обовʼязковий елемент усіх візитів — зустріч з бізнесом.

Нагадаємо, що у суботу та неділю, 11 та 12 жовтня, Володимир Зеленський розмовляв із лідером США Дональдом Трампом.

Згодом глава держави розповів, які теми обговорював з очільником Білого дому та до яких висновків вдалося дійти.

США переговори делегація політики війна в Україні Вашингтон
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації