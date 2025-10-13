Українська делегація. Ілюстративне фото: Юлія Свириденко/Telegram

У понеділок, 13 жовтня, українська делегація вирушила до Вашингтона, США. Ключова мета візиту — сталий і справедливий мир для України.

Про це інформують керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та пані посол України в США Ольга Стефанішина у Telegram.

Українська делегація прямує до США — мета візиту

Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація, очолювана прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим прямує до Вашингтона. Очільник ОПУ зазначив, що тиждень буде насичений і попереду багато роботи.

За словами Єрмака, на порядку денному — конкретні цілі, озвучені президентом Зеленським:

оборона: зміцнення нашої ППО та ударних можливостей;

енергетика: зміцнення стійкості перед зимою;

санкції: новий тиск на агресора.

"Кінцева мета — незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни", — зазначив Єрмак.

Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Стефанішина про деталі візиту делегації України до США

"У Вашингтоні сьогодні починається щорічний фінансовий тиждень МВФ та Світового банку, у якому візьме участь і українська делегація", — написала пані посол.

А також додала, що окремий компонент візиту — поглиблення співпраці України та США у сфері безпеки та посилення тиску на агресора.

За її інформацією, у складі делегації — премʼєр-міністр Юлія Свириденко, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Нацбанку Андрій Пишний, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Стефанішина зауважила, що підготовлено насичену програму зустрічей:

продовження діалогу з американськими партнерами у розвиток домовленостей між президентами України та США;

енергетична стійкість України;

участь у фінансовому тижні МВФ;

щорічний круглий стіл міністерського рівня на підтримку України у Світовому Банку;

двосторонні зустрічі з Адміністрацією та Конгресом США;

обовʼязковий елемент усіх візитів — зустріч з бізнесом.

Нагадаємо, що у суботу та неділю, 11 та 12 жовтня, Володимир Зеленський розмовляв із лідером США Дональдом Трампом.

Згодом глава держави розповів, які теми обговорював з очільником Білого дому та до яких висновків вдалося дійти.