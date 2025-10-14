Відео
Україна
Українська делегація у Вашингтоні — з чого почався візит

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 23:25
З чого почався візит української делегації до Вашингтона — відповідь Єрмака
Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента України

До Вашингтона прибула українська делегація. Наразі вже тривають перші зустрічі.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Читайте також:

Візит української делегації до США 

За словами представника Офісу президента, візит розпочався із зустрічей з виробниками засобів ППО. Також готуватимуться до візиту Президента України Володимира Зеленського, який відбудеться вже цієї п'ятниці, 17 жовтня.

Нагадаємо, 13 жовтня українська делегація вирушила до Вашингтона. Ключовою метою візиту є сталий і справедливий мир для України.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що партнери України найближчим часом посилять санкції проти РФ. Зокрема, обмеження застосують проти військово-промислового та фінансового секторів Росії.

Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
