З чого почався візит української делегації до Вашингтона — відповідь Єрмака

Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента України

До Вашингтона прибула українська делегація. Наразі вже тривають перші зустрічі.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Візит української делегації до США

За словами представника Офісу президента, візит розпочався із зустрічей з виробниками засобів ППО. Також готуватимуться до візиту Президента України Володимира Зеленського, який відбудеться вже цієї п'ятниці, 17 жовтня.

Нагадаємо, 13 жовтня українська делегація вирушила до Вашингтона. Ключовою метою візиту є сталий і справедливий мир для України.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що партнери України найближчим часом посилять санкції проти РФ. Зокрема, обмеження застосують проти військово-промислового та фінансового секторів Росії.