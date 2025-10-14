Зеленский призвал партнеров предоставить Украине Patriot и NASAMS из-за атак РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 14 октября Россия снова осуществила массированный воздушный удар по украинским городам, сосредоточившись на уничтожении энергетической инфраструктуры. По словам главы государства, на этот раз враг применил 96 ударных беспилотников, большинство из которых удалось сбить силами ПВО, однако часть попаданий привела к разрушениям и жертвам.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.

"Этой ночью воздушный террор России против наших городов, нашей инфраструктуры снова продолжился. Главные цели — наша энергетика. Девяносто шесть ударных дронов было, большинство удалось сбить, но, к сожалению, не все. Вчера вечером ударили авиабомбами по Харькову, по городской больнице, пострадало 57 человек", — сообщил Владимир Зеленский.

Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС Харьковской области

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

Президент сообщил, что российские войска снова нанесли удары по Харькову, в частности по городской больнице, где пострадали 57 человек. По его словам, враг также атаковал энергетические объекты в нескольких регионах. Известно, что в Кировоградской области повреждена гражданская и железнодорожная инфраструктура в двух населенных пунктах, а в Сумской области были удары по энергетике и предприятию. В Донецкой области под атакой оказались другие объекты критической инфраструктуры.

Он подчеркнул, что ежедневно и каждую ночь Россия целенаправленно бьет по электростанциям, линиям электропередач и газовым объектам, пытаясь уничтожить энергосистему Украины перед зимним сезоном.

Президент в очередной раз призвал партнеров предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, чтобы полностью прикрыть небо от российских ракет, дронов и авиабомб.

"Мы рассчитываем на действия США и Европы, "семерки", всех партнеров, которые имеют эти системы и могут предоставить их для защиты наших людей. Украине нужно достаточно средств ПВО, чтобы закрыть небо от ракет, дронов, КАБов, тогда российский воздушный террор потеряет всякий смысл. Мир должен заставить Москву сесть за стол настоящих переговоров. Только мир через силу может дать результат", — подчеркнул Президент Украины.

