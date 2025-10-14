Массированная атака дронов 14 октября — Украина уничтожила большинство вражеских БпЛА

Отражение атаки. Фото: 53 отдельная механизированная бригада

В ночь на 14 октября российские войска провели очередную массовую атаку беспилотниками. С 19:00 13 октября противник выпустил 96 ударных дронов типов Shahed, "Гербера" и других моделей с разных направлений.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Россия запустила 96 дронов на Украину

Воздушные силы Украины во взаимодействии с подразделениями РЭБ, мобильными огневыми группами и системами беспилотников отражали массированное воздушное нападение.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 69 вражеских беспилотников. Вражеские аппараты были ликвидированы над северными, южными, восточными и центральными регионами Украины.

Статистика сбитых дронов. Фото: ВС ВСУ

Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксировано попадание 27 ударных дронов в семи локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников в еще одной точке.

Напомним, глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко объяснил, почему мобильные огневые группы стали хуже справляться с дронами.

А Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров ускорить поставки ПВО из-за усиления атак.