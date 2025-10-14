Масована атака дронів 14 жовтня — Україна знищила більшість ворожих БпЛА

Росія запустила майже 100 дронів вночі — скільки не вдалося збити
У ніч проти 14 жовтня російські війська вчергове провели масову атаку безпілотниками. З 19:00 13 жовтня противник випустив 96 ударних дронів типів Shahed, "Гербера" та інших моделей із різних напрямків.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
Росія запустила 96 дронів на Україну
Повітряні сили України у взаємодії з підрозділами РЕБ, мобільними вогневими групами та системами безпілотників відбивали масований повітряний напад.
За попередніми даними, станом на 08:30, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 69 ворожих безпілотників. Ворожі апарати були ліквідовані над північними, південними, східними та центральними регіонами України.
Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання 27 ударних дронів у семи локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників у ще одній точці.
