Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія запустила майже 100 дронів вночі — скільки не вдалося збити

Росія запустила майже 100 дронів вночі — скільки не вдалося збити

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 09:13
Масована атака дронів 14 жовтня — Україна знищила більшість ворожих БпЛА
Відбиття атаки. Фото: 53 окрема механізована бригада

У ніч проти 14 жовтня російські війська вчергове провели масову атаку безпілотниками. З 19:00 13 жовтня противник випустив 96 ударних дронів типів Shahed, "Гербера" та інших моделей із різних напрямків.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Росія запустила 96 дронів на Україну

Повітряні сили України у взаємодії з підрозділами РЕБ, мобільними вогневими групами та системами безпілотників відбивали масований повітряний напад.

За попередніми даними, станом на 08:30, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 69 ворожих безпілотників. Ворожі апарати були ліквідовані над північними, південними, східними та центральними регіонами України.

null
Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання 27 ударних дронів у семи локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників у ще одній точці. 

Нагадаємо, голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко пояснив, чому мобільні вогневі групи стали гірше справлятися з дронами

А Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів пришвидшити поставки ППО через посилення атак.

безпілотники ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації