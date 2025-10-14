Масована атака дронів 14 жовтня — Україна знищила більшість ворожих БпЛА

Відбиття атаки. Фото: 53 окрема механізована бригада

У ніч проти 14 жовтня російські війська вчергове провели масову атаку безпілотниками. З 19:00 13 жовтня противник випустив 96 ударних дронів типів Shahed, "Гербера" та інших моделей із різних напрямків.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Росія запустила 96 дронів на Україну

Повітряні сили України у взаємодії з підрозділами РЕБ, мобільними вогневими групами та системами безпілотників відбивали масований повітряний напад.

За попередніми даними, станом на 08:30, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 69 ворожих безпілотників. Ворожі апарати були ліквідовані над північними, південними, східними та центральними регіонами України.

Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання 27 ударних дронів у семи локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників у ще одній точці.

Нагадаємо, голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко пояснив, чому мобільні вогневі групи стали гірше справлятися з дронами.

А Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів пришвидшити поставки ППО через посилення атак.