Зеленський закликав партнерів надати Україні Patriot і NASAMS через атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 14 жовтня Росія знову здійснила масований повітряний удар по українських містах, зосередившись на знищенні енергетичної інфраструктури. За словами глави держави, цього разу ворог застосував 96 ударних безпілотників, більшість із яких вдалося збити силами ППО, однак частина влучань призвела до руйнувань і жертв.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"Цієї ночі повітряний терор Росії проти наших міст, нашої інфраструктури знову продовжився. Головні цілі – наша енергетика. Дев’яносто шість ударних дронів було, більшість вдалося збити, але, на жаль, не всі. Вчора ввечері вдарили авіабомбами по Харкову, по міській лікарні, постраждало 57 людей", — повідомив Володимир Зеленський.

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Харківщини

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Президент повідомив, що російські війська знову завдали ударів по Харкову, зокрема по міській лікарні, де постраждало 57 людей. За його словами, ворог також атакував енергетичні об’єкти у кількох регіонах. Відомо, що на Кіровоградщині пошкоджено цивільну та залізничну інфраструктуру у двох населених пунктах, а на Сумщині були удари по енергетиці та підприємству. В Донецькій області під атакою опинилися інші об’єкти критичної інфраструктури.

Він наголосив, що щодня і щоночі Росія цілеспрямовано б’є по електростанціях, лініях електропередач та газових об’єктах, намагаючись знищити енергосистему України перед зимовим сезоном.

Президент вкотре закликав партнерів надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, щоб повністю прикрити небо від російських ракет, дронів і авіабомб.

"Ми розраховуємо на дії США та Європи, "сімки", усіх партнерів, які мають ці системи та можуть надати їх для захисту наших людей. Україні потрібно достатньо засобів ППО, щоб закрити небо від ракет, дронів, КАБів, тоді російський повітряний терор втратить будь-який сенс. Світ має змусити Москву сісти за стіл справжніх перемовин. Лише мир через силу може дати результат", — наголосив Президент України.

