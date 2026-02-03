Відео
Головна Новини дня Україна і союзники узгодили дії, якщо Росія зірве перемир'я

Україна і союзники узгодили дії, якщо Росія зірве перемир'я

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 09:17
Україна Європа і США узгодили план гарантування перемир’я
Переговори. Фото: Хамад Аль-Каабі/Президентський двір ОАЕ

Україна узгодила із європейськими партнерами та США багаторівневий план забезпечення режиму припинення вогню, який передбачає послідовну реакцію на можливі порушення з боку Росії. Він матиме три рівні і час на реагування союзницьких сил.

Про це у вівторок повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, обізнані з перебігом обговорень, пише Reuters.

Читайте також:

Україна, ЄС та США узгодили план, як діятимуть у разі порушень режиму тиші з боку Росії

За інформацією видання, Київ домовився із західними союзниками, що у разі тривалих або повторюваних порушень Росією умов перемир’я відповідь буде скоординованою та включатиме дії Європи і США. Водночас Reuters зазначило, що не змогло одразу незалежно підтвердити наведені дані.

Перший рівень передбачає оперативну реакцію у разі фіксації порушення. Протягом доби після інциденту має бути зроблено дипломатичне застереження, а за необхідності допускається застосування дій українських сил для безпосереднього припинення порушення.

Якщо ж бойові дії не припиняються, механізм переходить до наступної фази. Вона передбачає залучення сил так званої коаліції охочих, до складу якої входять низка країн Європейського Союзу, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.

Окремий сценарій розроблений на випадок масштабної ескалації. У разі розширеної атаки Росії, як зазначається у матеріалі, через 72 години після першого зафіксованого порушення може бути запущена скоординована військова відповідь сил, що підтримуються Заходом, за участю американських військових.

Нагадаємо, 4 та 5 лютого відбудеться новий етап переговорів за участі США, України та Росії.

Також в Кремлі зробили заяву щодо переговорного процесу та територіального питання.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо висловлювався про гарантії безпеки для України.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
