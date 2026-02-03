Видео
Главная Новости дня Украина и союзники согласовали действия, если РФ сорвет перемирие

Украина и союзники согласовали действия, если РФ сорвет перемирие

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 09:17
Украина Европа и США согласовали план гарантирования перемирия
Переговоры. Фото: Хамад Аль-Кааби/Президентский двор ОАЭ

Украина согласовала с европейскими партнерами и США многоуровневый план обеспечения режима прекращения огня, который предусматривает последовательную реакцию на возможные нарушения со стороны России. Он будет иметь три уровня и время на реагирование союзнических сил.

Об этом во вторник сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, пишет Reuters.

Читайте также:

Украина, ЕС и США согласовали план, как будут действовать в случае нарушений режима тишины со стороны России

По информации издания, Киев договорился с западными союзниками, что в случае длительных или повторяющихся нарушений Россией условий перемирия ответ будет скоординированным и будет включать действия Европы и США. В то же время Reuters отметило, что не смогло сразу независимо подтвердить приведенные данные.

Первый уровень предусматривает оперативную реакцию в случае фиксации нарушения. В течение суток после инцидента должно быть сделано дипломатическое предостережение, а при необходимости допускается применение действий украинских сил для непосредственного прекращения нарушения.

Если же боевые действия не прекращаются, механизм переходит к следующей фазе. Она предусматривает привлечение сил так называемой коалиции желающих, в состав которой входят ряд стран Европейского Союза, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

Отдельный сценарий разработан на случай масштабной эскалации. В случае расширенной атаки России, как отмечается в материале, через 72 часа после первого зафиксированного нарушения может быть запущен скоординированный военный ответ сил, поддерживаемых Западом, с участием американских военных.

Напомним, 4 и 5 февраля состоится новый этап переговоров с участием США, Украины и России.

Также в Кремле сделали заявление относительно переговорного процесса и территориального вопроса.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказывался о гарантиях безопасности для Украины.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
