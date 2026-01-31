ISW повідомив, що Кремль відкинув підхід США до мирних переговорів з Україною

Російський диктатор Володимир Путін. Фото ілюстративне: Reuters

Москва не погодилась із позицією Вашингтону щодо мирних переговорів між Сполученими Штатами, Україною та Росією. Вона полягає у тому, що територіальний контроль над Донецькою областю залишається єдиним невирішеним питанням.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Реклама

Читайте також:

Що відомо про мирні переговори

Державний секретар США Марко Рубіо заявив 28 січня, що Сполучені Штати, Україна та Росія звузили мирні переговори лише до "одного центрального питання", яке стосується Донецької області.

Проте помічник очільника Росії Юрій Ушаков, який часто є єдиним кремлівським чиновником, який коментує американо-російські переговори в останні місяці, не погодився з цією характеристикою мирного процесу. Ушаков також заявив, що територіальні питання є "найважливішими", але "багато інших питань залишаються" на порядку денному.

Коментарі Ушакова, вважає ISW, свідчать про те, що Кремль продовжує встановлювати потрібні йому інформаційні умови всередині Росії. Ймовірно, він намагається виправдати відмову Росії йти на поступки для мирного врегулювання шляхом переговорів. Водночас Кремль погодився на прохання президента США Дональда Трампа про тимчасовий мораторій на удари по українській енергетичній інфраструктурі.

"Речник Кремля Дмитро Пєсков 30 січня визнав, що Трамп звернувся з "особистим проханням" до Путіна утриматися від ударів по Києву до 1 лютого, і підтвердив, що Кремль погодився на прохання Трампа", — зазначив ISW.

Нагадаємо, що Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія можуть укласти мирну угоду напряму. Тобто, це може статися без американських посланців.

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує американський мирний план із 20 пунктів. Проте, є непогодження щодо двох положень документа.