Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кремль відкинув підхід США до мирних переговорів з Україною — ISW

Кремль відкинув підхід США до мирних переговорів з Україною — ISW

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 16:41
ISW повідомив, що Кремль відкинув підхід США до мирних переговорів з Україною
Російський диктатор Володимир Путін. Фото ілюстративне: Reuters

Москва не погодилась із позицією Вашингтону щодо мирних переговорів між Сполученими Штатами, Україною та Росією. Вона полягає у тому, що територіальний контроль над Донецькою областю залишається єдиним невирішеним питанням.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Реклама
Читайте також:

Що відомо про мирні переговори

Державний секретар США Марко Рубіо заявив 28 січня, що Сполучені Штати, Україна та Росія звузили мирні переговори лише до "одного центрального питання", яке стосується Донецької області.

Проте помічник очільника Росії Юрій Ушаков, який часто є єдиним кремлівським чиновником, який коментує американо-російські переговори в останні місяці, не погодився з цією характеристикою мирного процесу. Ушаков також заявив, що територіальні питання є "найважливішими", але "багато інших питань залишаються" на порядку денному.

Коментарі Ушакова, вважає ISW, свідчать про те, що Кремль продовжує встановлювати потрібні йому інформаційні умови всередині Росії. Ймовірно, він намагається виправдати відмову Росії йти на поступки для мирного врегулювання шляхом переговорів. Водночас Кремль погодився на прохання президента США Дональда Трампа про тимчасовий мораторій на удари по українській енергетичній інфраструктурі. 

"Речник Кремля Дмитро Пєсков 30 січня визнав, що Трамп звернувся з "особистим проханням" до Путіна утриматися від ударів по Києву до 1 лютого, і підтвердив, що Кремль погодився на прохання Трампа", — зазначив ISW.

Нагадаємо, що Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія можуть укласти мирну угоду напряму. Тобто, це може статися  без американських посланців.

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна  підтримує американський мирний план із 20 пунктів. Проте, є непогодження щодо двох положень документа.

США Україна Росія мирний план мирні переговори Марко Рубіо мирна угода
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації