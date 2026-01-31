Відео
Головна Новини дня Україна та РФ можуть укласти угоду без представників США, — Трамп

Україна та РФ можуть укласти угоду без представників США, — Трамп

Дата публікації: 31 січня 2026 00:26
Трамп заявив, що Україна та Росія можуть укласти угоду без США
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія можуть напряму укласти угоду. Тобто, це може статися навіть без американських посланців Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Що сказав Трамп про прямі переговори Україна та Росії

Зокрема, під час спілкування з журналістами представники ЗМІ спитали Трампа, чи може бути успіх на прямих переговорах між Києвом та Москвою, які мають відбутися вже в найближчі дні. У відповідь президент США заявив наступне:

"Я вважаю, що вони мають шанс. Ми намагалися. Я закінчив вісім воєн — всі вони, на мою думку, були складнішими, ніж ця. Але Зеленський і Путін ненавидять один одного, і це дуже ускладнює ситуацію. Але я вважаю, що ми дуже близькі до укладення угоди", - сказав Трамп.

Також він додав, що лише минулого місяця на війні в Україні загинули ще 29 тисяч солдат.

"29 тисяч солдатів за один місяць. 27 тисяч за місяць до того", — зазначив американський лідер.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо завершення війни, а також знову сказав про тимчасове енергетичне перемир'я, на яке погодився глава Кремля Володимир Путін.

Також ми писали, що словами президента Володимира Зеленського, Україна не погодиться на передачу Росії Донбасу чи Запорізької АЕС без бою.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
