Главная Новости дня Украина и РФ могут заключить сделку без представителей США, — Трамп

Украина и РФ могут заключить сделку без представителей США, — Трамп

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 00:26
Трамп заявил, что Украина и Россия могут заключить соглашение без США
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и Россия могут напрямую заключить соглашение. То есть, это может произойти даже без американских посланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. 

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп о прямых переговорах Украины и России

В частности, во время общения с журналистами представители СМИ спросили Трампа, может ли быть успех на прямых переговорах между Киевом и Москвой, которые должны состояться уже в ближайшие дни. В ответ президент США заявил следующее:

"Я считаю, что они имеют шанс. Мы пытались. Я закончил восемь войн — все они, по моему мнению, были сложнее, чем эта. Но Зеленский и Путин ненавидят друг друга, и это очень усложняет ситуацию. Но я считаю, что мы очень близки к заключению соглашения", — сказал Трамп.

Также он добавил, что только в прошлом месяце на войне в Украине погибли еще 29 тысяч солдат.

"29 тысяч солдат за один месяц. 27 тысяч за месяц до того", — отметил американский лидер.

Напомним, на днях Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по завершению войны, а также снова сказал о временном энергетическом перемирии, на которое согласился глава Кремля Владимир Путин.

Также мы писали, что словам президента Владимира Зеленского, Украина не согласится на передачу России Донбасса или Запорожской АЭС без боя.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
