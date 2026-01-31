Трамп заявил, что Украина и Россия могут заключить соглашение без США

Украина и РФ могут заключить сделку без представителей США, — Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и Россия могут напрямую заключить соглашение. То есть, это может произойти даже без американских посланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа.
Что сказал Трамп о прямых переговорах Украины и России
В частности, во время общения с журналистами представители СМИ спросили Трампа, может ли быть успех на прямых переговорах между Киевом и Москвой, которые должны состояться уже в ближайшие дни. В ответ президент США заявил следующее:
"Я считаю, что они имеют шанс. Мы пытались. Я закончил восемь войн — все они, по моему мнению, были сложнее, чем эта. Но Зеленский и Путин ненавидят друг друга, и это очень усложняет ситуацию. Но я считаю, что мы очень близки к заключению соглашения", — сказал Трамп.
Также он добавил, что только в прошлом месяце на войне в Украине погибли еще 29 тысяч солдат.
"29 тысяч солдат за один месяц. 27 тысяч за месяц до того", — отметил американский лидер.
Напомним, на днях Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по завершению войны, а также снова сказал о временном энергетическом перемирии, на которое согласился глава Кремля Владимир Путин.
Также мы писали, что словам президента Владимира Зеленского, Украина не согласится на передачу России Донбасса или Запорожской АЭС без боя.
