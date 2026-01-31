ISW сообщил, что Кремль отверг подход США к мирным переговорам с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин. Фото иллюстративное: Reuters

Москва не согласилась с позицией Вашингтона относительно мирных переговоров между Соединенными Штатами, Украиной и Россией. Она заключается в том, что территориальный контроль над Донецкой областью остается единственным нерешенным вопросом.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Что известно о мирных переговорах

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил 28 января, что Соединенные Штаты, Украина и Россия сузили мирные переговоры только до "одного центрального вопроса", который касается Донецкой области.

Однако помощник главы России Юрий Ушаков, который часто является единственным кремлевским чиновником, который комментирует американо-российские переговоры в последние месяцы, не согласился с этой характеристикой мирного процесса. Ушаков также заявил, что территориальные вопросы являются "самыми важными", но "многие другие вопросы остаются" на повестке дня.

Комментарии Ушакова, считает ISW, свидетельствуют о том, что Кремль продолжает устанавливать нужные ему информационные условия внутри России. Вероятно, он пытается оправдать отказ России идти на уступки для мирного урегулирования путем переговоров. В то же время Кремль согласился на просьбу президента США Дональда Трампа о временном моратории на удары по украинской энергетической инфраструктуре.

"Представитель Кремля Дмитрий Песков 30 января признал, что Трамп обратился с "личной просьбой" к Путину воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля, и подтвердил, что Кремль согласился на просьбу Трампа", — отметил ISW.

Напомним, что Дональд Трамп считает, что Украина и Россия могут заключить мирное соглашение напрямую. То есть, это может произойти без американских посланников.

Ранее мы также информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает американский мирный план из 20 пунктов. Однако, есть несогласование по двум положениям документа.