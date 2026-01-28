Рубіо назвав умови гарантій безпеки для України

Марко Рубіо. Фото ілюстративне: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо на слуханнях у Сенаті заявив, що вже існує "загальна згода" щодо гарантій безпеки для України. Вони можуть передбачати розміщення європейських військ із подальшою підтримкою з боку Сполучених Штатів.

Про це Рубіо заявив, виступаючи перед комітетом Сенату з міжнародних відносин.

План гарантій безпеки

План передбачає розгортання в Україні військ кількох країн ЄС, переважно французьких і британських. Наступним елементом є американський "бекстоп" — слово, використане Рубіо. Воно означає, що США забезпечать підтримку союзників, однак самі залишаться в резерві. Фактично вони будуть відігравати роль останньої лінії оборони — запобіжника на випадок провалу усіх інших засобів стримування.

"Але насправді гарантією безпеки є саме американський "бекстоп"… Деякі країни Європи готові розмістити війська в повоєнній Україні, але це не має значення без американського "бекстопу"", — зазаначив він.

Рубіо також зазначив, що сильний американський "бекстоп" необхідний з певної причини. Вона полягає у тому, що європейці не інвестували достатньо у власну оборону протягом останніх 30 років.

Нагадаємо, що Марко Рубіо спрогнозував, яким може бути ВВП України через 10 років. Він вважає, що країна може перевищити ВВП Росії.

Раніше ми також інформували, що Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп витратив на війну в Україні більше часу, ніж на будь-що інше. Він вважає, що лише США може закінчити цей конфлікт.