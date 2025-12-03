ВВП України може перевищити Росію через 10 років — прогноз Рубіо

Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо спрогнозував, яким може бути валовий внутрішній продукт України через десять років. За його словами, країна може перевищити ВВП Росії.

Про це Марко Рубіо сказав в інтервʼю Fox News у середу, 3 грудня.

ВВП України через десять років

За словами Рубіо, якщо робити правильні речі, то через десять років ВВП України може бути більшим, ніж у Росії.

Він зазначив, що мирна угода США "надасть українцям гарантії безпеки на майбутнє, що вони ніколи більше не будуть піддані вторгненню, а також дозволить відновити економіку та процвітати".

"Це такі речі, як припинення війни, забезпечення того, щоб в країну більше ніколи не вторгнулися і не атакували, захист тривалого і довгострокового суверенітету та незалежності України, щоб вона не стала маріонетковою державою, а була дійсно незалежною і суверенною, а також надання можливості її економіці не просто відновитися, а процвітати і перетворитися на історію процвітання", — зауважив Рубіо.

Нагадаємо, держсекретар США пояснив, хто може укласти угоду між Україною та Росією щодо завершення війни.

Крім того, Рубіо заявив, що Штати не зможуть постійно фінансово підтримувати Україну.