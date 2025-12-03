Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рубіо спрогнозував ВВП України через десять років

Рубіо спрогнозував ВВП України через десять років

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 10:03
ВВП України може перевищити Росію через 10 років — прогноз Рубіо
Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо спрогнозував, яким може бути валовий внутрішній продукт України через десять років. За його словами, країна може перевищити ВВП Росії.

Про це Марко Рубіо сказав в інтервʼю Fox News у середу, 3 грудня.

Реклама
Читайте також:

ВВП України через десять років

За словами Рубіо, якщо робити правильні речі, то через десять років ВВП України може бути більшим, ніж у Росії.

Він зазначив, що мирна угода США "надасть українцям гарантії безпеки на майбутнє, що вони ніколи більше не будуть піддані вторгненню, а також дозволить відновити економіку та процвітати".

"Це такі речі, як припинення війни, забезпечення того, щоб в країну більше ніколи не вторгнулися і не атакували, захист тривалого і довгострокового суверенітету та незалежності України, щоб вона не стала маріонетковою державою, а була дійсно незалежною і суверенною, а також надання можливості її економіці не просто відновитися, а процвітати і перетворитися на історію процвітання", — зауважив Рубіо.

Нагадаємо, держсекретар США пояснив, хто може укласти угоду між Україною та Росією щодо завершення війни.

Крім того, Рубіо заявив, що Штати не зможуть постійно фінансово підтримувати Україну.

США ВВП Україна Росія Марко Рубіо
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації