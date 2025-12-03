Рубіо назвав, хто здатен говорити з Росією та Україною щодо війни

Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо пояснив, хто єдиний може говорити з Росією та Україною, а також укласти угоду. За його словами, йдеться про президента Дональда Трампа.

Про це Марко Рубіо сказав в інтервʼю Fox News у середу, 3 грудня.

Трамп здатен говорити з Росією та Україною щодо війни

"Єдиний лідер у світі, який може говорити з обома сторонами і укласти угоду, як це можливо, — це президент Трамп. І він був дуже терплячим. Він присвятив цьому багато часу", — зазначив Рубіо.

За його словами, багато високопосадовців з адміністрації США брали участь у цьому процесі. Наразі Штати намагаються зʼясувати, чи можна подолати розбіжності між обома сторонами, тому необхідно проводити переговори як з Україною, так і з Росією.

"У цьому питанні беруть участь деякі ірраціональні люди, які вважають, що ми повинні розмовляти тільки з українською стороною і взагалі не розмовляти з росіянами. Неможливо закінчити війну між Росією та Україною, не розмовляючи з Росією. Але також потрібно враховувати позицію України", — додав держсекретар США.

Нагадаємо, Рубіо заявив, що Росія не зможе воювати ще пʼять років. За його словами, наразі війна перейшла на виснаження.

Крім того, держсекретар США пояснив, чи зможуть Штати постійно фінансово підтримувати Україну.