Головна Новини дня Росія не зможе продовжувати війну ще 4-5 років, — Рубіо

Росія не зможе продовжувати війну ще 4-5 років, — Рубіо

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 07:35
Рубіо сказав, чи зможе Росія продовжувати воювати ще 4-5 років
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що Росія не зможе воювати ще 4-5 років. Він також зазначив, що ЗСУ значно відкинули росіян, якщо порівнювати карту бойових дій після початку вторгнення. 

Про це чиновник сказав в інтерв'ю Fox News.

Читайте також:

Що сказав Рубіо про можливість Росії продовжувати війну

"Вважаю, що нереалістично, щоб Росія продовжувала війну ще 4-5 років", — заявив держсекретар.

За словами Рубіо, дивлячись на папір він би подумав, що РФ змела б Україну за три тижні. Причому навіть "президент одного разу сказав" "вау" (ймовірно, йдеться про Дональда Трампа).

Але реалії вийшли іншими. У якийсь момент вторгнення Росія контролювала набагато більше території України, ніж зараз. ЗСУ вдалося відбити ворога, домігшись успіху.

"Якщо подивитися на карту березня-квітня після вторгнення і порівняти її з картою зараз  українці відкинули росіян сильно назад. Вони вже домоглися величезного за рахунок своєї хоробрості, сміливості і того, як вони самовіддано воюють", — підкреслив Рубіо.

При цьому він зазначив, що зараз війна перейшла на виснаження, тому США намагаються зрозуміти, чи можна закінчити війну так, щоб захистити майбутнє України і щоб обидві сторони змогли це прийняти.

Мирний план США для України

Нагадаємо, у неділю, 30 листопада, у США знову відбулися переговори американської та української делегацій щодо доопрацювання мирного плану США. Після цієї зустрічі Марко Рубіо заявив, що США намагаються не тільки досягти завершення війни, а й забезпечити мир назавжди.

Також ми писали, що вчора, 2 грудня, у Москві зустрілися спецпредставник Трампа Стів Віткофф із главою Кремля Володимиром Путіним. Вони продовжили обговорення мирного плану США. Після переговорів помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що компромісів поки не знайдено.

ЗСУ війна в Україні Росія мирний план мирні переговори Марко Рубіо
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
