Рубіо сказав, чи зможе Росія продовжувати воювати ще 4-5 років

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що Росія не зможе воювати ще 4-5 років. Він також зазначив, що ЗСУ значно відкинули росіян, якщо порівнювати карту бойових дій після початку вторгнення.

Про це чиновник сказав в інтерв'ю Fox News.

Що сказав Рубіо про можливість Росії продовжувати війну

"Вважаю, що нереалістично, щоб Росія продовжувала війну ще 4-5 років", — заявив держсекретар.

За словами Рубіо, дивлячись на папір він би подумав, що РФ змела б Україну за три тижні. Причому навіть "президент одного разу сказав" "вау" (ймовірно, йдеться про Дональда Трампа).

Але реалії вийшли іншими. У якийсь момент вторгнення Росія контролювала набагато більше території України, ніж зараз. ЗСУ вдалося відбити ворога, домігшись успіху.

"Якщо подивитися на карту березня-квітня після вторгнення і порівняти її з картою зараз — українці відкинули росіян сильно назад. Вони вже домоглися величезного за рахунок своєї хоробрості, сміливості і того, як вони самовіддано воюють", — підкреслив Рубіо.

При цьому він зазначив, що зараз війна перейшла на виснаження, тому США намагаються зрозуміти, чи можна закінчити війну так, щоб захистити майбутнє України і щоб обидві сторони змогли це прийняти.

Мирний план США для України

Нагадаємо, у неділю, 30 листопада, у США знову відбулися переговори американської та української делегацій щодо доопрацювання мирного плану США. Після цієї зустрічі Марко Рубіо заявив, що США намагаються не тільки досягти завершення війни, а й забезпечити мир назавжди.

Також ми писали, що вчора, 2 грудня, у Москві зустрілися спецпредставник Трампа Стів Віткофф із главою Кремля Володимиром Путіним. Вони продовжили обговорення мирного плану США. Після переговорів помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що компромісів поки не знайдено.