Главная Новости дня Россия не сможет продолжать войну еще 4-5 лет, — Рубио

Россия не сможет продолжать войну еще 4-5 лет, — Рубио

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 07:35
Рубио сказал, сможет ли Россия продолжать воевать еще 4-5 лет
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что Россия не сможет воевать еще 4-5 лет. Он также отметил, что ВСУ значительно откинули россиян, если сравнивать карту боевых действий после начала вторжения.

Об этом чиновник сказал в интервью Fox News.

Читайте также:

Что сказал Рубио о возможности России продолжать войну

"Считаю, что нереалистично, чтобы Россия продолжала войну еще 4-5 лет", — заявил госсекретарь.

По словам Рубио, смотря на бумагу он бы подумал, что РФ смела бы Украину за три недели. Причем даже "президент однажды сказал" "вау" (вероятно, речь о Дональде Трампе).

Но реалии вышли иными. В какой-то момент вторжения Россия контролировала намного больше территории Украины, чем сейчас. ВСУ удалось отбить врага, добившись успеха.

"Если посмотреть на карту марта-апреля после вторжения и сравнить ее с картой сейчас — украинцы отбросили россиян сильно назад. Они уже добились огромного за счет своей храбрости, смелости и того, как они самоотверженно воюют", — подчеркнул Рубио.

При этом он отметил, что сейчас война перешла на истощение, поэтому США пытаются понять, можно ли закончить войну так, чтобы защитить будущее Украины и чтобы обе стороны смогли это принять.

Мирный план США для Украины

Напомним, в воскресенье, 30 ноября, в США вновь состоялись переговоры американской и украинской делегаций по поводу доработки мирного плана США. После этой встречи Марко Рубио заявил, что США пытаются не только достичь завершения войны, но и обеспечить мир навсегда.

Также мы писали, что вчера, 2 декабря, в Москве встретились спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф с главой Кремля Владимиром Путиным. Они продолжили обсуждение мирного плана США. После переговоров помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что компромиссы пока не найдены.

ВСУ война в Украине Россия мирный план мирные переговоры Марко Рубио
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
