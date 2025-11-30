Переговоры Украины и США - Марко Рубио озвучил главные цели Белого дома

Не только мир — Рубио озвучил главные цели США в переговорах
Дата публикации 30 ноября 2025 22:16
Государственный секретарь США Марко Рубио после завершения переговоров с украинской делегацией во Флориде озвучил главные цели американского правительства. По его словам Соединенные Штаты пытаются не только достичь завершения войны в Украине но и обеспечить мир навсегда.
"США хотят не просто закончить войну, но и помочь Украине быть в безопасности навсегда. Чтобы она больше никогда не испытала другого вторжения. И, что не менее важно, мы хотим, чтобы Украина вошла в эпоху настоящего процветания", — сказал Рубио журналистам.
