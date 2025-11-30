Переговори України та США — Марко Рубіо озвучив головні цілі Білого дому

Не лише мир — Рубіо озвучив головні цілі США у переговорах
Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 22:16
Термінова новина
Державний секретар США Марко Рубіо після завершення переговорів із українською делегацією у Флориді озвучив головні цілі американського уряду. За його словами Сполучені Штати намагаються не лише досягти завершення війни в Україні а й забезпечити мир назавжди.
"США хочуть не просто закінчити війну, а й допомогти Україні бути в безпеці назавжди. Щоб вона більше ніколи не зазнала іншого вторгнення. І, що не менш важливо, ми прагнемо, щоб Україна увійшла в епоху справжнього процвітання", — сказав Рубіо журналістам.
Реклама
Читайте також:
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама