Головна Новини дня Не лише мир — Рубіо озвучив головні цілі США у переговорах

Не лише мир — Рубіо озвучив головні цілі США у переговорах

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 22:16
Переговори України та США — Марко Рубіо озвучив головні цілі Білого дому
Термінова новина

Державний секретар США Марко Рубіо після завершення переговорів із українською делегацією у Флориді озвучив головні цілі американського уряду. За його словами Сполучені Штати намагаються не лише досягти завершення війни в Україні а й забезпечити мир назавжди.

"США хочуть не просто закінчити війну, а й допомогти Україні бути в безпеці назавжди. Щоб вона більше ніколи не зазнала іншого вторгнення. І, що не менш важливо, ми прагнемо, щоб Україна увійшла в епоху справжнього процвітання", — сказав Рубіо журналістам.

Новина доповнюється...

Марко Рубіо
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
