Рубио назвал, кто способен вести переговоры с Россией и Украиной о войне

Марко Рубио. Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио объяснил, кто единственный может говорить с Россией и Украиной, а также заключить соглашение. По его словам, речь идет о президенте Дональде Трампе.

Об этом Марко Рубио сказал в интервью Fox News в среду, 3 декабря.

Трамп способен говорить с Россией и Украиной о войне

"Единственный лидер в мире, который может говорить с обеими сторонами и заключить соглашение, как это возможно, — это президент Трамп. И он был очень терпеливым. Он посвятил этому много времени", — отметил Рубио.

По его словам, многие высокопоставленные чиновники из администрации США участвовали в этом процессе. Сейчас Штаты пытаются выяснить, можно ли преодолеть разногласия между обеими сторонами, поэтому необходимо проводить переговоры как с Украиной, так и с Россией.

"В этом вопросе участвуют некоторые иррациональные люди, которые считают, что мы должны разговаривать только с украинской стороной и вообще не разговаривать с россиянами. Невозможно закончить войну между Россией и Украиной, не разговаривая с Россией. Но также нужно учитывать позицию Украины", — добавил госсекретарь США.

Напомним, Рубио заявил, что Россия не сможет воевать еще пять лет. По его словам, сейчас война перешла на истощение.

Кроме того, госсекретарь США объяснил, смогут ли Штаты постоянно финансово поддерживать Украину.