ВВП Украины может превысить Россию через 10 лет — прогноз Рубио

Марко Рубио. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио спрогнозировал, каким может быть валовой внутренний продукт Украины через десять лет. По его словам, страна может превысить ВВП России.

Об этом Марко Рубио сказал в интервью Fox News в среду, 3 декабря.

ВВП Украины через десять лет

По словам Рубио, если делать правильные вещи, то через десять лет ВВП Украины может быть больше, чем у России.

Он отметил, что мирное соглашение США "предоставит украинцам гарантии безопасности на будущее, что они никогда больше не будут подвергнуты вторжению, а также позволит восстановить экономику и процветать".

"Это такие вещи, как прекращение войны, обеспечение того, чтобы в страну больше никогда не вторглись и не атаковали, защита длительного и долгосрочного суверенитета и независимости Украины, чтобы она не стала марионеточным государством, а была действительно независимым и суверенным, а также предоставление возможности ее экономике не просто восстановиться, а процветать и превратиться в историю процветания", — отметил Рубио.

Напомним, госсекретарь США объяснил, кто может заключить соглашение между Украиной и Россией по завершению войны.

Кроме того, Рубио заявил, что Штаты не смогут постоянно финансово поддерживать Украину.