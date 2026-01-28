Видео
Главная Новости дня Рубио раскрыл, что предусматривают гарантии безопасности для Украины

Рубио раскрыл, что предусматривают гарантии безопасности для Украины

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 20:03
Рубио назвал условия гарантий безопасности для Украины
Марко Рубио. Фото иллюстративное: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате заявил, что уже существует "общее согласие" относительно гарантий безопасности для Украины. Они могут предусматривать размещение европейских войск с последующей поддержкой со стороны Соединенных Штатов.

Об этом Рубио заявил, выступая перед комитетом Сената по международным отношениям.

Читайте также:

План гарантий безопасности

План предусматривает развертывание в Украине войск нескольких стран ЕС, преимущественно французских и британских. Следующим элементом является американский "бэкстоп" — слово, использованное Рубио. Оно означает, что США обеспечат поддержку союзников, однако сами останутся в резерве. Фактически они будут играть роль последней линии обороны — предохранителя на случай провала всех других средств сдерживания.

"Но на самом деле гарантией безопасности является именно американский "бэкстоп"... Некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине, но это не имеет значения без американского "бэкстопа"", — отметил он.

Рубио также отметил, что сильный американский "бэкстоп" необходим по определенной причине. Она заключается в том, что европейцы не инвестировали достаточно в собственную оборону в течение последних 30 лет.

Напомним, что Марко Рубио спрогнозировал, каким может быть ВВП Украины через 10 лет. Он считает, что страна может превысить ВВП России.

Ранее мы также информировали, что Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп потратил на войну в Украине больше времени, чем на что-либо другое. Он считает, что только США может закончить этот конфликт.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
