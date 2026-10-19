Танкер проходить через Босфор у Стамбулі. Фото: REUTERS/Yoruk Isik

Туреччина домовилася про постачання частини російського дизеля, який виходить на світовий ринок завдяки резонансній угоді між Дональдом Трампом та Росії. Паралельно Анкара стрімко нарощує видобуток газу в Чорному морі.

Про це розповів міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар для Reuters, передає Новини.LIVE.

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Туреччина хоче налагодити газовидобуток в Чорному морі

Торік турецькі споживачі використали 59 мільярдів кубічних метрів блакитного палива, що робить країну одним із наймасштабніших газових ринків Європи. Майже весь цей об'єм державі довелося імпортувати, адже обсяг внутрішнього видобутку становив лише 3,1 мільярда кубометрів. Левову частку цього ресурсу забезпечує родовище Сакар'я.

Щоб кардинально змінити баланс, у суботу, 17 жовтня, Анкара вивела в акваторію Чорного моря свою першу плавучу газовидобувну платформу "Осман Газі". За розрахунками профільного міністерства, це дозволить збільшити добове виробництво на Сакар'ї з нинішніх 9,5 мільйона кубічних метрів одразу до 20 мільйонів. У річному вимірі такі показники дорівнюватимуть 7,3 мільярда кубометрів газу.

Міністр енергетики Алпарслан Байрактар анонсував подальше розширення проєкту.

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"У першому кварталі 2028 року до Туреччини прибуде друга плавуча виробнича платформа, і ми здійснимо на ній видобуток 25 мільйонів кубічних метрів. Вона має трохи більшу потужність, ніж ⁠Osman Gazi", — пояснив він.

Поява другої установки повинна довести сукупний добовий видобуток у регіоні до 45 мільйонів кубометрів.

Міністр озвучив практичний результат такої інфраструктурної модернізації: "Таким чином, маючи 45 мільйонів кубічних метрів, ми використовуватимемо власний газ у трьох із чотирьох будинків у Туреччині".

Паливна угода Трампа та російський дизель

Незважаючи на спроби диверсифікації та співпрацю зі США чи іншими партнерами, Туреччина продовжує покладатися на зовнішні ресурси. Іран, Азербайджан та Росія залишаються для неї ключовими постачальниками. У неділю в ефірі телеканалу Kanal 7 Алпарслан Байрактар розкрив деталі нових домовленостей щодо російських енергоносіїв.

Йдеться про доступ до дизельного палива, яке РФ почала знову відправляти на міжнародні ринки після резонансної угоди з американським президентом Дональдом Трампом. Для енергетичної безпеки Туреччини це надзвичайно важливо, хоча точних обсягів майбутніх поставок урядовець не назвав.

"Росія запровадила обмеження на експорт дизельного палива в останні місяці, коли почала стикатися з цією проблемою. Тепер вони досягли угоди з Трампом щодо дизельного палива... Завдяки переговорам, які ми провели, ми будемо постачати частину цього дизельного палива до Туреччини", — сказав посадовець.

Раніше Новини.LIVE інформували, що Міністерство фінансів США відклало повні санкції проти закордонного бізнесу "Лукойлу". Завдяки цьому рішенню автозаправки російської компанії за межами РФ і чотири її підприємства в Болгарії зможуть спокійно працювати щонайменше до 24 квітня 2027 року.

Тим часом рішення Дональда Трампа дозволити закупівлю російського дизельного пального обурило американський Сенат. Представники обох партій заявили про порушення закону й закликали Білий дім припинити фінансову підтримку Володимира Путіна.

Водночас адміністрація Трампа намагається повернути країни Європи до закупівель російського газу. Американські посадовці переконують союзників та Україну, що такий крок допоможе швидше припинити війну. На цьому тлі віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів про свої дзвінки Путіну, назвавши очільника Кремля вкрай обережним і стриманим співрозмовником, а також поділився власними думками про те, чому той поважає Дональда Трампа.