США хочуть, щоб Європа відновила закупівлю газу з Росії заради миру в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація Трампа вважає, що Європі слід відновити закупівлі російського газу, щоб спонукати Росію припинити війну проти України. Цю ідею просувають спеціальні представники американського лідера під час зустрічей із представниками України та Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.

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Що відомо про пропозицію США

За словами джерел, питання про відновлення закупівель російського газу Європою порушували спеціальні представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у рамках зустрічей з українськими та європейськими офіційними особами, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вересні.

Зокрема, американці стверджують, що Україні слід розглянути можливість відновлення роботи трубопроводів, якими раніше транспортувався російський природний газ до Європи.

Однак європейські чиновники, які беруть участь у переговорах, скептично поставилися до цієї ідеї, яка фактично звела б нанівець зусилля Євросоюзу щодо відмови від російського газу.

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Джерела пояснюють, що адміністрація Трампа розглядає експорт російського газу як потенційну частину мирної угоди. Крім того, угода забезпечила б Україні доходи, а Європі — дешевші ресурси.

У своїй заяві Білий дім зазначив, що війна «призводить до зростання цін на енергоносії по всій Європі та створює економічні труднощі як у Росії, так і в Україні».

"Сполучені Штати тісно співпрацюють з Україною та нашими європейськими партнерами над всеосяжною мирною пропозицією, яка передбачає економічні стимули як для Росії, так і для України в рамках остаточного врегулювання. Наша мета — не просто покласти край бойовим діям, а й створити умови для міцного миру, економічного відновлення та більшої стабільності в регіоні", — йдеться в заяві.

Що ще відомо

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп призупинив мита проти Росії, які були передбачені в законі про "пекельні санкції" Ліндсі Грема. Водночас їх можуть бути введені, якщо Трамп особисто цього захоче.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський анонсував, що незабаром українська сторона може знову зустрітися з представниками Трампа.