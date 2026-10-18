США хотят, чтобы Европа возобновила закупку газа из России ради мира в Украине

NYT: США предлагают Европе вновь закупать газ у России для мира в Украине
Администрация Трампа считает, что Европе следует возобновить закупки российского газа, чтобы побудить Россию закончить войну против Украины. Эту идею продвигают спецпредставители американского лидера в ходе встреч с представителями Украины и Европы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times.
Что известно о предложении США
По слова источников, вопрос о возобновлении закупок российского газа Европой поднимали спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в рамках встреч с украинскими и европейскими официальными лицами, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским в в Киеве в сентябре.
В частности, американцы утверждают, что Украине следует рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым ранее транспортировался российский природный газ в Европу.
Однако европейские чиновники, которые участвуют в переговорах, скептически отнеслись к этой идее, которая фактически свела бы на нет усилия Евросоюза по отказу от российского газа.
Источники поясняют, что администрация Трампа рассматривает экспорт российского газа как по потенциальную часть мирного соглашения. Кроме того, сделка дала бы Украине доходы, а Европе более дешевые ресурсы.
В своем заявлении Белый дом отметил, что война "приводит к росту цен энергоносителей по всей Европе и создает экономические трудности как в России, так и в Украине".
"Соединенные Штаты тесно сотрудничают с Украиной и нашими европейскими партнерами над всеобъемлющим мирным предложением, которое включает экономические стимулы как для России, так и для Украины в рамках окончательного урегулирования. Наша цель — не просто положить конец боевым действиям, но и создать условия для прочного мира, экономического восстановления и большей стабильности в регионе", — говорится в заявлении.
Что еще известно
Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп приостановил пошлины против России, которые были предусмотрены в законе об "адских санкциях" Линдси Грэма. В то же время они могут быть введены, если Трамп лично этого захочет.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре украинская стороны может вновь встретится с представителями Трампа.