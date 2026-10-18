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Главная Новости дня NYT: США предлагают Европе вновь закупать газ у России для мира в Украине

NYT: США предлагают Европе вновь закупать газ у России для мира в Украине

Ua ru
18 октября 2026 03:00
США хотят, чтобы Европа возобновила закупку газа из России ради мира в Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация Трампа считает, что Европе следует возобновить закупки российского газа, чтобы побудить Россию закончить войну против Украины. Эту идею продвигают спецпредставители американского лидера в ходе встреч с представителями Украины и Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times.

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Что известно о предложении США

По слова источников, вопрос о возобновлении закупок российского газа Европой поднимали спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в рамках встреч с украинскими и европейскими официальными лицами, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским в в Киеве в сентябре.

В частности, американцы утверждают, что Украине следует рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым ранее транспортировался российский природный газ в Европу.

Однако европейские чиновники, которые участвуют в переговорах, скептически отнеслись к этой идее, которая фактически свела бы на нет усилия Евросоюза по отказу от российского газа.

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Источники поясняют, что администрация Трампа рассматривает экспорт российского газа как по потенциальную часть мирного соглашения. Кроме того, сделка дала бы Украине доходы, а Европе более дешевые ресурсы.

В своем заявлении Белый дом отметил, что война "приводит к росту цен энергоносителей по всей Европе и создает экономические трудности как в России, так и в Украине".

"Соединенные Штаты тесно сотрудничают с Украиной и нашими европейскими партнерами над всеобъемлющим мирным предложением, которое включает экономические стимулы как для России, так и для Украины в рамках окончательного урегулирования. Наша цель — не просто положить конец боевым действиям, но и создать условия для прочного мира, экономического восстановления и большей стабильности в регионе", — говорится в заявлении.

Что еще известно

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп приостановил пошлины против России, которые были предусмотрены в законе об "адских санкциях" Линдси Грэма. В то же время они могут быть введены, если Трамп лично этого захочет.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре украинская стороны может вновь встретится с представителями Трампа.

США Европа газ война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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