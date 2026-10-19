Танкер проходит через Босфор в Стамбуле. Фото: REUTERS/Yoruk Isik

Турция договорилась о поставках части российского дизельного топлива, которое поступает на мировой рынок благодаря громкой сделке между Дональдом Трампом и Россией. Параллельно Анкара стремительно наращивает добычу газа в Чёрном море.

Об этом сообщил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар агентству Reuters, передает Новини.LIVE.

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Турция хочет наладить добычу газа в Чёрном море

В прошлом году турецкие потребители использовали 59 миллиардов кубических метров "голубого топлива", что делает страну одним из крупнейших газовых рынков Европы. Почти весь этот объем стране пришлось импортировать, ведь объем внутренней добычи составил всего 3,1 миллиарда кубометров. Львиную долю этого ресурса обеспечивает месторождение Сакарья.

Чтобы кардинально изменить баланс, в субботу, 17 октября, Анкара вывела в акваторию Чёрного моря свою первую плавучую газодобывающую платформу «Осман Гази». По расчетам профильного министерства, это позволит увеличить суточную добычу на Сакарии с нынешних 9,5 миллиона кубических метров сразу до 20 миллионов. В годовом исчислении такие показатели составят 7,3 миллиарда кубометров газа.

Министр энергетики Алпарслан Байрактар анонсировал дальнейшее расширение проекта.

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"В первом квартале 2028 года в Турцию прибудет вторая плавучая производственная платформа, и мы обеспечим на ней добычу 25 миллионов кубических метров. Ее мощность немного превышает мощность ⁠Osman Gazi",— пояснил он.

Появление второй установки должно довести совокупную суточную добычу в регионе до 45 миллионов кубометров.

Министр озвучил практический результат такой инфраструктурной модернизации: "Таким образом, имея 45 миллионов кубических метров, мы будем использовать собственный газ в трёх из четырёх домов в Турции".

Топливное соглашение Трампа и российский дизель

Несмотря на попытки диверсификации и сотрудничество с США или другими партнерами, Турция продолжает полагаться на внешние ресурсы. Иран, Азербайджан и Россия остаются для нее ключевыми поставщиками. В воскресенье в эфире телеканала Kanal 7 Алпарслан Байрактар раскрыл детали новых договоренностей относительно российских энергоносителей.

Речь идет о доступе к дизельному топливу, которое РФ возобновила поставлять на международные рынки после резонансного соглашения с американским президентом Дональдом Трампом. Для энергетической безопасности Турции это чрезвычайно важно, хотя точных объемов будущих поставок чиновник не назвал.

"Россия ввела ограничения на экспорт дизельного топлива в последние месяцы, когда столкнулась с этой проблемой. Теперь они достигли соглашения с Трампом по поводу дизельного топлива... Благодаря переговорам, которые мы провели, мы будем поставлять часть этого дизельного топлива в Турцию", — сказал чиновник.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Министерство финансов США отложило введение полных санкций против зарубежного бизнеса "Лукойла". Благодаря этому решению автозаправки российской компании за пределами РФ и четыре её предприятия в Болгарии смогут спокойно работать как минимум до 24 апреля 2027 года.

Между тем решение Дональда Трампа разрешить закупку российского дизельного топлива возмутило американский Сенат. Представители обеих партий заявили о нарушении закона и призвали Белый дом прекратить финансовую поддержку Владимира Путина.

В то же время администрация Трампа пытается вернуть страны Европы к закупкам российского газа. Американские чиновники убеждают союзников и Украину, что такой шаг поможет быстрее прекратить войну. На этом фоне вице-президентСША Джей Ди Венс рассказал о своих телефонных разговорах с Путиным, назвав главу Кремля крайне осторожным и сдержанным собеседником, а также поделился собственными мыслями о том, почему тот уважает Дональда Трампа.