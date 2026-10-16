Закордонні АЗС "Лукойлу" отримали дозвіл Мінфіну США до квітня 2027

Російська АЗС "Лукойл". Фото: росЗМІ

Міністерство фінансів США відтермінувало введення повних обмежень проти іноземних активів "Лукойлу". Згідно з рішенням OFAC, автозаправні станції російського гіганта за межами РФ та його чотири дочірні компанії в Болгарії ще зможуть легально продовжувати комерційні операції щонайменше до 24 квітня 2027 року.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на заяву Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

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США зробили виняток із санкцій і продовжили дозвіл на роботу російській АЗС

Вашингтон переглянув часові межі санкційних винятків для бізнесу, пов'язаного з нафтовим сектором держави-агресора. Закордонна мережа автозаправних станцій російської корпорації "Лукойл", а також ціла низка її бізнес-структур на території Болгарії отримали змогу функціонувати в межах чинного правового поля США до 24 квітня 2027 року. Про це офіційно сповістило Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів (OFAC).

Раніше первинний термін дії регуляторних послаблень для іноземної інфраструктури компанії мав спливти 29 жовтня 2026 року, однак тепер роботу ритейлу та частини активів виведуть з-під негайних заборон ще на додатковий період.

Чинна постанова американського відомства охоплює всі комерційні та транзакційні операції на автозаправних станціях "Лукойлу", розташованих за межами Російської Федерації. Окремо регулятор захистив від безпосереднього блокування чотири болгарські підрозділи корпорації, серед яких компанії "Lukoil Bulgaria", "Lukoil Neftohim Burgas", а також підприємства спеціалізованого напрямку "Lukoil Aviation Bulgaria" та "Lukoil Bulgaria Bunker".

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Новини.LIVE інформували, що сам пакет жорстких санкцій проти флагманів російського видобутку "Лукойлу" та "Роснефти" Сполучені Штати запровадили у жовтні 2025 року. Тоді Вашингтон обґрунтував цей крок наміром урізати прибутки паливно-енергетичного комплексу Москви, які Кремль безпосередньо використовуж для бойових дій проти України.

За підсумками 2025 року російський нафтовий гігант "Роснефть" зафіксував падіння прибутку на 73% до 293 мільярдів рублів (близько 3,6 мільярда доларів). На тлі санкційного тиску США вже 7 січня 2026 року американські компанії розпочали підготовку до однієї з найбільших угод на світовому ринку, яка передбачала придбання закордонних активів компанії "Лукойл".

Тим часом, 15 жовтня, президент США Дональд Трамп публічно розкритикував удари України по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що вони стимулюють зростання цін на нафту та загрожують світовим постачанням дизельного пального, необхідного зокрема й Сполученим Штатам.

Водночас Володимир Зеленський припустив, що майбутні переговори між очільником Білого дому та Володимиром Путіним можуть безпосередньо стосуватися нових домовленостей в енергетичній сфері, зокрема щодо транзиту чи постачання російського газу.